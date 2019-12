La Chapelle-St-Ursin : Rehau Tube a trouvé un repreneur

Une bonne nouvelle pour le bassin d'emploi de Bourges : Dyka et le groupe Tessenderlo rachètent le site Rehau de La Chapelle St-Ursin. Le groupe Belge en sera propriétaire au 1er mai 2020.

La Chapelle-Saint-Ursin, France

Rehau avait annoncé, en septembre, dernier son intention d'arrêter la production de tubes PVC près de Bourges à l'horizon du printemps 2020. Le groupe allemand avait également promis de faire tout ce qui lui était possible pour trouver un repreneur. C'est donc chose faite. Dyka, ce n'est pas n'importe qui sur ce marché des tuyaux d'assainissement : " On est le numéro un du marché français dans bien des domaines de notre coeur de métier, notamment l'assainissement, explique Alain Motte, directeur de site. Grâce à cette acquisition, nous allons renforcer notre position sur le marché français." L'autre usine du groupe est dans le nord de la France. Dyka espère se rapprocher du Sud en s'implantant à Bourges et y conquérir de nouveaux marchés.

La reprise concerne l'activité tuyaux PVC © Radio France - Michel Benoit

101 personnes travaillent à la Chapelle St-Ursin (auxquelles s'ajoute une trentaine de commerciaux en France). 75 sont reprises. Ce n'est donc pas la totalité du site : " Rehau ne cède qu'une partie de l'activité de ce site, détaille Alain Motte. Nous reprenons, sur cette partie qui nous est cédée, la majorité du personnel, mais une activité autre (pour les tuyaux de chauffage) n'est pas cédée, donc nous ne reprenons pas les personnes sur cette activité là." Le montant de la vente reste secret. Dyka vient à la Chapelle St- Ursin avec des ambitions, c'est également une bonne nouvelle : " Notre objectif, c'est de modifier la production. On souhaite investir sur le site et le développer." L'idée pourrait être de développer la production de tuyaux polypropylène à la place du PVC.