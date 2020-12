La charcuterie Cosme des rillettes du Mans s'agrandit

Le bâtiment historique, où sont fabriquées les charcuteries de Cosme date de 1990. Pour améliorer le confort des salariés et la production, l'entreprise vient d'acheter un terrain de 13.000 m2 à l'agglomération du Mans. Un bâtiment de 2.500m2 sera opérationnel d'ici l'été. C'est un investissement de quatre millions d'euros.

La gamme de produits de la charcuterie Cosme - @charcuteriecosme

Ce projet datait de l'année dernière. Il s'agissait pour la direction d'améliorer les conditions de travail des salariés qui travaillent non pas dans la fabrication de rillettes mais dans toute la charcuterie : saucissons, pâtés, boudins... Le bâtiment historique devenait un peu vieillissant et manquait surtout de beaucoup de lumière.

6 000 pots par jour et des voyants au vert

Malgré la crise sanitaire et le confinement qui a totalement arrêté les ventes dans les collectivités et les cantines au printemps dernier, la société se porte bien. Elle va même conforter son chiffre d’affaires de trente millions d'euros cette année avec une hausse de plus de 1%. La charcuterie Cosme rappelle qu'elle joue la proximité et les valeurs du terroir en travaillant avec quarante éleveurs du département. 1.000 porcs entiers sont utilisés chaque semaine. Et côté rillettes, c'est 6.000 pots par jour. La production de la charcuterie Cosme est vendue à 70 % dans les GMS (grandes et moyennes surfaces), 20 % auprès des collectivités et 10 % chez les restaurateurs.

