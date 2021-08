La charcuterie Thiol de Mayenne a encore quatre mois pour trouver un repreneur

Il reste encore quatre mois à la charcuterie industrielle Thiol pour trouver un repreneur ! Début août, le tribunal de commerce de Laval a prolongé de quatre mois la procédure de sauvegarde de cette institution de Mayenne, déjà en vigueur depuis février 2021. Un nouvel espoir de trouver un patron, après trois ans d'affaires judiciaires.

Mensonges sur les produits et harcèlement sexuel

Car l'entreprise est dans le rouge, depuis ses deux condamnations en justice : la maison Thiol a dû fermer pendant plus d'un an, après qu'elle ait perdu son autorisation de vendre de la nourriture, suite à une condamnation pour tromperie sur la composition de ses produits : de la dinde avait notamment été retrouvée dans des rillettes de canard.

Un an plus tard, c'est l'ancien patron Georges Thiol qui est condamné à 15.000 euros d'amende et interdit d'exercer, après avoir été reconnu coupable de harcèlement moral sur sa belle-fille et son fils.

Une production divisée par trois

Après un court et discret retour aux affaires, Georges Thiol est décédé en juillet 2020. Depuis, deux administrateurs judiciaires se sont succédé à la tête de l'entreprise. Les 49 salariés de la charcuterie cherchent un repreneur depuis six mois, sous protection du tribunal de commerce de Laval. Mais ils attendent toujours de tourner la page Georges Thiol.

A un moment donné, le moral était au plus bas. C'est normal, tout le monde attend que ça se décoince : on produit trois fois moins qu'avant les affaires judiciaires. On honore les commandes clients qu'on a, mais on n'a pas de nouveau clients pour autant. Certains anciens clients ne sont d'ailleurs toujours pas revenus, parce qu'ils attendent que la page Georges Thiol se tourne. On espère les retrouver un jour.

Un espoir de tourner la page George Thiol

Eux ne tourneront la page que lorsqu'ils auront un "vrai patron", plutôt qu'un administrateur temporaire. Six mois sont déjà passés sans qu'un repreneur ne soit retenu, mais les salariés de la charcuterie de Mayenne gardent espoir, affirme Laurent Chorin :

Les négociations sont toujours en cours avec le fils, Laurent Thiol, qui ne veut pas reprendre l'affaire. Avec les vacances, les tribunaux comme l'administrateur ont pris leurs congés donc ça va reprendre dans les prochaines semaines. Certains sont impatients et n'étaient pas d'accord avec les deux potentiels repreneurs, mais ce n'est pas nous qui allons décider, c'est le tribunal de commerce. C'est Laurent Thiol qui a le dernier mot là-dessus.

Avec une condition sine qua non pour le délégué syndical : maintenir les postes des 49 salariés. Laurent Chorin assure qu'un des deux candidats à la reprise est "très proche du dossier", mais il reste prudent et préfère garder son nom secret pour ne pas décourager d'autres candidats.