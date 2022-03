La Charente-Maritime débloque 100.000 euros et va distribuer 15.000 brassards en soutien à l'Ukraine

Après avoir fait respecter une minute de silence ce lundi matin en hommage aux victimes de l'invasion russe en Ukraine, le présidente du Conseil départemental de la Charente-Maritime a annoncé deux mesures fortes en soutien au peuple ukrainien, en ouverture de la session de printemps.

Sylvie Marcilly a d'abord soumis au vote des élus une aide réévaluée à 100.000 euros. La somme de 70.000 euros avait été évoquée la semaine dernière en conférence de presse.

15.000 brassards

Par ailleurs, le département a annoncé l'organisation d'un week-end solidaire les 26 et 27 mars prochains. A cette occasion, 15.000 brassards jaune et bleu vont être distribués aux associations sportives. Des brassards "aux couleurs de la liberté menacée et fragile que nous devons protéger plus que tout au monde", a argumenté la présidente du conseil départemental.

Cellule d'urgence

Présent à cette ouverture de session de printemps, le préfet de la Charente-Maritime s'est exprimé devant l'assemblée devant les élus. Nicolas Basselier a rappelé la mise en place d’une cellule pour coordonner l’accueil et l’accompagnement des familles ukrainiennes. Cellule qu'a intégré le Conseil départemental, et dont les services sociaux pourront apporter leurs compétences.

Depuis le début de l'invasion russe, près de 150 Ukrainiens sont arrivés en Charente-Maritime. Et ce n'est pas fini. L'objectif est de trouver un hébergement décent et durable à chacun des réfugiés qui bénéficient du statut de déplacés.

Aides à domicile

Il a également été question de pouvoir d'achat lors de cette session de printemps. La flambée des prix du carburant ayant un fort impact économique et social (une des compétences départementales) pour les plus précaires et certains professionnels comme les aides à domicile. La conseillère départementale Corinne Etourneau a sollicité "une aide exceptionnelle ou des bons d'achat de carburant" pour ces salariés en précisant que "cela vaut bien une flamme olympique".

Réponse de Sylvie Marcilly, ces aides éventuelles seront soumises au vote lors d'une prochaine session... et la flamme olympique "ne passera peut-être pas par la Charente-Maritime au vu des sommes importantes demandées".