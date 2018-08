La Charente maritime a été placée en vigilance canicule orange par Météo France à 16h ce vendredi 3 août 2018, soit 24 heures après le département de la Charente. Les municipalités activent à leur tour les dispositifs exceptionnels de vigilance et d'aide aux personnes les plus vulnérables.

Charente-Maritime, France

La Charente-Maritime est désormais en alerte canicule, comme la Charente. Météo France l'a placé ce vendredi 3 aout 2018 sur la liste des 67 départements en vigilance orange, le niveau le plus élevé du plan d'alerte. Les températures dépassent les 35° partout, et sont localement plus élevés. Elles pourraient atteindre 37° en Charente-Maritime ce jour. Compte tenu de ces prévisions, le préfet a déclenché le niveau 3 du plan canicule ce qui active les dispositifs d'aide pilotés par les services sociaux. Il s'agit notamment de vérifier que les personnes les plus vulnérables s'hydratent correctement, surtout si elles sont isolées et ne reçoivent pas de visite.

Plusieurs centaines de personnes vulnérables concernées dans nos deux charentes.

940 personnes à Angoulème, 350 à Cognac, 70 à Aytré vont être suivies durant cet épisode de canicule par les centres communaux d'action sociale de chaque commune. La plupart seront appelées tous les jours, et des visites à domicile sont également prévues. Dans les établissements accueillant des personnes agées ou handicapées des brumisateurs sont distribués, les salles rafraichies activées, pour ceux qui en auront besoin.