La Charente perd son dernier producteur de charentaises

Rivières, France

C'était la dernière entreprise en Charente à entretenir un savoir-faire ancestral, la fabrication des célèbres pantoufles "charentaises" : la Manufacture charentaise a été placée vendredi après-midi en liquidation judiciaire. Le tribunal a rendu sa décision vers 16h, au lendemain de la présentation d'un nouveau plan de reprise par l'homme d'affaires local Pascal Becker. Plan de reprise jugé trop fragile financièrement.

A Rivières, près de La Rochefoucauld, c'est l'abattement et la colère chez les 104 salariés de cette entreprise, née en juin 2018 de la fusion de quatre ateliers eux-mêmes en grande difficulté (Rondinaud, Manufacture Degorce, Ferrand, Laubuge). Des salariés aujourd'hui licenciés, alors qu'ils avaient cru aux promesses de relance des deux principaux actionnaires : l'ancien ministre Renaud Dutreil, reconverti dans les affaires, associé à Stéphane Baleston, le directeur démissionnaire au printemps.

"Ce sont des gens qui se retrouvent à la porte, avec des difficultés financières à venir, prévient Henri Lalouette, secrétaire général de Force ouvrière en Charente, qui a suivi le dossier de près. Pour un certain nombre, ils étaient issus de sociétés qui avaient déjà été en liquidation." Dans un communiqué, Renaud Dutreil dit mesurer "leur amertume et leur tristesse". "Mon principal regret est d'avoir cru" que le directeur général Stéphane Baleston "pouvait mettre en oeuvre" le plan de relance qu'ils avaient imaginé ensemble. "Un autre dirigeant, meilleur connaisseur de l'industrie manufacturière et du marché de la chaussure, plus rassembleur et plus développeur, aurait pu y parvenir", assure Renaud Dutreil, qui assure avoir "découvert la situation trop tard".

C'est un énorme coup dur pour le savoir-faire de la charentaise, officiellement protégé depuis le printemps dernier par une indication géographique, protégeant notamment la technique unique du "cousu-retourné". "Il faut savoir qu'à la plus belle période, il y avait jusqu'à 2.000 employés qui fabriquaient de la charentaise, rappelle Henri Lalouette de Force ouvrière. On était rendus à une centaine, et puis maintenant plus rien." Un dernier atelier subsiste en Dordogne, l'entreprise Fargeot basée à Thiviers.

"J'ose espérer qu'il y a encore un avenir, veut croire Henri Lalouette. Le produit est toujours là, il y a un savoir-faire. Et puis il y a une image. C'est comme une madeleine de Proust pour beaucoup de Français. C'est une histoire qui touche chacun d'entre nous."