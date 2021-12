À Orléans, les sapins naturels ont la côte

La vente des sapins de Noël s'intensifie avec le premier week-end de décembre. Dans l'orléanais, on trouve tous types de sapins, et à tous les prix, que ce soit en grandes surfaces ou chez des pépiniéristes. Plus de 6,7 millions de sapins ont été achetés en 2020 en France.

Ce premier week-end de décembre 2021 est idéal pour acheter son sapin de Noël. Dans l'orléanais, il y en a pour tous les goûts. En 2020, plus de 6,7 millions de sapins ont été achetés en France. Plus d’un foyer sur cinq a acheté un sapin, pour un prix moyen de 30 euros.

Les tendances du sapin 2021

Manon Girard n'imagine pas de célébrer Noël autrement qu'avec un sapin naturel. Aujourd'hui, cette orléanaise d'une trentaine d'années recherche la perle rare et ses critères de choix ne sont pas que visuels. "Je pense que c'est pour les odeurs. Pendant la période de Noël, j'aime bien rentrer chez moi et sentir le sapin dans le salon."

Alors pour trouver le bon, il y a du choix. Dans le centre-ville d'Orléans, Susanne Schrijvers est gérante de "l'atelier sous la pluie" place de la République, elle vend principalement des sapins de petites tailles pour les habitants du centre-ville. Elle s'attend à vendre plus de 200 sapins cette année avec une tendance qui semble se confirmer. "Les gens achètent des sapins un peu plus dégarnis. Avant, c'était toujours le gros sapin bien fourni mais maintenant c'est une tendance plus "nature" et comme on peut les trouver dans la forêt. "

Alain Houry lui, gère la pépinière Houry production à Saint-Denis-en-Val. Chez lui, on trouve des sapins en provenance du département de la Loire, de 80 centimètres à 3 mètres de haut. Mais pour cette période, tous les sapins ne sont pas adaptés. "Si on veut mettre un sapin à l'intérieur d'une maison ou d'un appartement à température de 20 degrés, il faut mettre le Nordmann. L'épicéa est très bien mais il faut encore attendre une dizaine de jours pour qu'il ne perde pas trop vite ses aiguilles" Alors pour la conservation, Alain Houry glisse un conseil. "Il faut mettre la bûche dans un récipient avec de l'eau froide afin de conserver la sève."

Alain Houry, pépiniériste à Saint-Denis-en-Val © Radio France - Julien Frenoy

Côté budget, comptez une vingtaine d'euros pour les plus petits et jusqu'à plus de cent euros pour les très grands.