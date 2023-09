Bientôt la 4G partout dans le Poitou

C'est le fruit d'un partenariat entre les collectivités locales, l'Etat et la Fédération Française des Télécommunications. Les premières définissent les zones qui doivent être prioritairement couvertes par la 4G. L'état et la fédération financent leur installation là ou les opérateurs estiment la rentabilité trop faible. Ce "new deal" doit permettre à la fin 2024 de couvrir la quasi-totalité du territoire.

Encore 14 pylônes à construire dans le Poitou

Au total, le programme prévoit d'ériger 5000 pylônes sur toute la France. Une grande partie est déjà opérationnelle. Dans le Poitou, il y a encore 8 zones à couvrir dans la Vienne et autant dans les Deux-Sèvres. Toutes devraient être construites d'ici à la fin de l'année prochaine.