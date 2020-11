La châtaigne d'Ardèche en grande surface ?

C'est un paradoxe. La récolte de châtaignes n'a jamais été aussi bonne depuis 2014 et pourtant cette année c'est la vente qui pose problème. La crise sanitaire entraine l'annulation de nombreuses foires d'automne et autres castagnades. Résultat les producteurs ardéchois ont du mal à écouler leur récolte.

Un appel aux grandes surfaces

Le comité interprofessionnel de la châtaigne d'Ardèche lance donc un appel aux grandes surfaces pour que leur production soit référencée. Le comité vient d'envoyer des mails aux acheteurs des grandes et moyennes surfaces (GMS) pour tenter de trouver une solution.

Une récolte qui devrait avoisiner les 4000 tonnes

La récolte se poursuit mais d'ores et déjà les professionnels savent qu'elle sera plus importante que les années précédentes. Une partie est absorbée par les transformateurs comme Sabaton ou Imbert à Aubenas qui font de la crème de marrons avec des châtaignes AOP ou des marrons glacés. Mais les plus gros calibres sont mieux valorisés en vente au détail. D'où cet appel aux GMS.

En grande majorité les GMS qui dépendent de centrales d'achat vendent des châtaignes originaires du Portugal ou d'Italie. Des fruits plus gros et moins chers.