La Châtre : un défi pour mieux manger

Jusqu’en juin, le projet national « Mangeons mieux, défi familles à alimentation positive » veut faire découvrir d'autres pratiques culinaires. Le projet qui trouve sa déclinaison régionale, ici en Berry en partenariat avec le Pays de La Châtre, le CPIE Brenne- Berry et Graine.

La Châtre, France

L'objectif est simple : sensibiliser la population à une meilleure alimentation, plus équilibrée, plus éco-responsable. Le projet "Mangeons mieux, défi familles à alimentation positive" trouve sa déclinaison à La Châtre, en partenariat avec le Pays de La Châtre, le CPIE Brenne-Berry et Graine ; des ateliers sont proposés jusqu'à juin.

Manger mieux, un processus qui se fait par "petits'-pas"

Louna Tahif est animatrice locale pour cette opération. Son but c'est d'accompagner ceux qui veulent opter pour une alimentation saine et durable : "on a toute une liste de choses que l'on coche pour voir notre avancée."

Des ateliers pratiques et théoriques sont prévus

Visites de pommeraies, conférences, rencontres avec les producteurs locaux... l'opération veut combiner la théorie et la pratique. Louna Tahif explique que "manger mieux, manger local, préférer les produits de saison, c'est une façon de préserver sa santé, mais aussi l'environnement et l'économie locale car on fait ainsi vivre nos producteurs locaux."

Le premier atelier se tient mercredi 30 octobre. L'inscription aux ateliers se fait par téléphone au 09.81.75.77.71.