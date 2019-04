La chaufferie des Valendons ouvrait ses portes aux Dijonnais ce jeudi

Dans le cadre du printemps du bois qui se déroule du 8 mars au 30 avril 2019 en Bourgogne-Franche-Comté, la chaufferie biomasse de Dijon exploitée par le Groupe Coriance -via la société SODIEN délégataire de service public- a ouvert ses portes au public.

Dijon - France

Construite au Sud de Dijon en 2015, la chaufferie des Valendons n'est que la pièce d'un puzzle, puisque cet équipement est relié aux chaufferies de Fontaine-d'Ouche et de Chenôve. Le système permet de produire -à partir de différentes énergies- l'eau chaude qui alimente en circuit fermé l'un des réseaux de chaleur de la Métropole.

Avant la visite des installations Grégory Radisson a réuni les visiteurs (une majorité de professionnels du logement) dans une salle pour quelques explications. © Radio France - Thomas Nougaillon

Avec ses grandes cheminées et sa silhouette de métal impossible de manquer cette chaufferie des Valendons où chaque année 45 000 tonnes de bois sont brûlées à l'intérieur d'une immense chaudière. Le combustible est constitué de résidus de coupes d'arbres, de restes de bois de scieries ou encore de palettes réduits à l'état de copeaux. Au final le système permet d'alimenter en chauffage de nombreux clients à bas coût.

"On fournit l'équivalent de 23 000 logements"

Casque sur la tête, Grégory Radisson, délégué régional Grand Est de Coriance guide un groupe d'une petite dizaine de visiteurs. "On fournit à peu près l'équivalent de 23 000 logements. Ces abonnés sont de nature diverse : ce sont des copropriétés, des hôpitaux, des maisons de retraite, des petites usines."

Grégory Radisson Copier

Marie-Aleth, une envoyée très spéciale...

Marie-Aleth a participé à cette visite avec un petit carnet de note à la main. Elle est membre du conseil syndical d'une copropriété de Talant. Elle est venue au nom des copropriétaires glaner quelques renseignements au sujet de ce réseau de chaleur. Réseau qui doit être étendu à sa commune l'été prochain. En effet les propriétaires de ces 4 petits immeubles doivent se prononcer au mois de juin lors de la prochaine réunion syndicale sur un changement du système de chauffage. Pourquoi ne pas opter pour ce réseau?

Marie-Aleth © Radio France - Thomas Nougaillon

"De très nombreux copropriétaires s'inquiètent du fonctionnement de cette chaufferie. Ils pensent que cela contribue à la destruction des forêts. Je vais pouvoir les rassurer et leur signaler qu'avec ces chaudières et ce système de chauffage on n'a pas besoin de couper d'arbres. C'est un premier point très rassurant".

Marie-Aleth Copier

La chaufferie est alimentée par 45 000 tonnes de bois chaque année © Radio France - Thomas Nougaillon

Le deuxième point qui pourrait emporter la décision de ces copropriétaires et les inciter à ce raccorder au réseau de chaleur : le coût du chauffage qui y est produit. "Mais comme nous n'avons pas encore les chiffres concernant un éventuel raccordement de ce réseau à notre copropriété pour l'instant je ne pourrais pas les renseigner."

L'un des visiteurs regarde à travers l'oeilleton installé à la porte de la chaudière, à l'intérieur la température flirte avec les 900 degrés © Radio France - Thomas Nougaillon

Sur ce point Grégory Radisson se montre rassurant. Car l'un des intérêts de ce réseau de chaleur et de ses trois chaufferies c'est justement le coût final pour les usagers. Il permettrait de réaliser des économies substantielles sur les factures de chauffage. "Cela va de 10-15% jusqu'à 30-40% dans certains cas" assure t-il. Et le délégué régional donne un exemple concret. "Si vous remplacez votre vieille chaudière au fuel pour vous raccorder à notre réseau on arrivera facilement à 30% d'économies".

Le groupe a également pu visiter la salle des pompes. L'eau chaude part ensuite alimenter trois réseaux celui de la Fontaine d'Ouche, des Bourroches et de Chenôve. © Radio France - Thomas Nougaillon

Le réseau de chaleur géré par Coriance doit être étendu dès l'été prochain vers la gare de Dijon-Ville et Talant. A terme il fera 44 km de long.