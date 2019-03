La Chine commande 290 Airbus A320 et dix A350 à la France

C'est "une avancée importante et un excellent signal (...) de la force des échanges" entre la Chine et la France selon Emmanuel Macron. Le président français et son homologue chinois Xi Jinping ont signé ce lundi un contrat portant sur l’acquisition de 290 Airbus A320 et de dix A350 au cours d'une cérémonie à l'Élysée.

30 milliards d'euros

Le montant de cette méga-commande s'élève à plus de 30 milliards d'euros selon les estimations de l'Élysée.

Emmanuel Macron a annoncé la commande de 300 Airbus par la Chine pic.twitter.com/It5LQfYxPR — BFMTV (@BFMTV) March 25, 2019

Selon les dernières prévisions du marché chinois, la Chine aura besoin de quelque 7.400 avions passagers et cargos neufs au cours des vingt prochaines années, soit 19% de l'ensemble de la demande mondiale. La flotte Airbus en service auprès des opérateurs chinois compte déjà 1.730 appareils.