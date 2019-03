La Chine et le Japon de plus en plus friands des viennoiseries Délifrance

Romans-sur-Isère, France

30 millions d'euros ont été investis dans l'ouverture de la quatrième ligne de production de Délifrance. L'entreprise augmente sa capacité de fabrication de 50 %. D'ici quelques mois, la ligne tournera à plein régime et produira au total 80 000 tonnes de viennoiseries à l'année.

100 CDI ont été crées pour faire tourner cette quatrième ligne de production - Délifrance

Les Asiatiques cherchent à avoir des croissants français au petit-déjeuner

Délifrance est un des leaders du marché mondial de la viennoiserie. 80 % de son chiffre d'affaire, 760 millions, est réalisé à l'international.

Les européens sont de plus en plus friands de leurs pains au chocolat et croissants. "Depuis environ cinq ans, la Chine, le Japon etc. font aussi partie de notre marché, commente Philippe Descombes, directeur industriel viennoiserie Délifrance. De plus en plus dans l’hôtellerie de luxe par exemple, les asiatiques cherchent à avoir des croissants français au petit déjeuner."

Un secteur qui peine à recruter

Au total, une centaine de postes en CDI ont été crées pour cette nouvelle ligne de production. 70 conducteurs de machine et de ligne ont déjà été recrutés. "Il y a des difficultés à recruter dans le sens où on travaille 7 jour sur 7 et 24h/24, rapporte Arnaud Carré, directeur du site Délifrance à Romans. Après on est dans un bassin avec beaucoup d'entreprises, beaucoup de postes sont sur le marché et les gens peuvent choisir leur entreprise."

360 salariés font aujourd'hui partie de Délifrance.