Isère, France

Le Mountain Planet, un immense salon à destination des professionnels de la montagne qui se tient du 18 au 20 avril 2018, a vu défiler un certain nombre de Chinois. Ils sont venus car ils espèrent développer leurs domaines skiables grâce au savoir-faire français et donc isérois.

Une délégation chinoise, originaire de Jilin, une ville du nord du pays, est venue ce jeudi 19 avril pour faire du repérage au Mountain Planet. Jilin compte 11 stations de ski pour près de 4,5 millions d'habitants. Son rêve : avoir un domaine skiable aussi mythique que celui de l'Isère qui en recense une bonne vingtaine de stations. La Chine compte aujourd'hui un peu plus de 130 stations.

Le maire de Grenoble, Éric Piolle, et le maire de Jilin, Fei Liu, au Mountain Planet © Radio France - Marion Aquilina

Les liens privilégiés entre la Chine et Poma, installé à Centr'Alp

"Nous sommes une ville très forte pour le ski en Chine, explique Fei Liu, le maire de Jilin. En venant ici, nous voulons développer le marché touristique dans le domaine skiable. De nombreuses entreprises nous intéressent, nous sommes venus créer un lien." La délégation venue de Jilin a notamment pu rencontrer les maires de Grenoble et Chamrousse.

Poma figure parmi ces entreprises, le leader français du transport par câble. L'entreprise, qui compte 100 de ses employés en Chine, a prévu de signer un contrat cette semaine avec la ville de Jilin. Jean Souchal est le président du directoire de Poma dont un tiers des activités sont réalisées en Chine : "Tout est à faire, l'aménagement, les bâtiments, la neige de culture, les remontées mécaniques et le damage. Le marché est très fort et on est au début de l'aventure !"