La chocolaterie de Bourgogne cartonne pour les fêtes et dévoile ses projets à venir

Qui dit période de fête… dit chocolat ! A la chocolaterie de Bourgogne , à Dijon, ça se bouscule au portillon pour faire le plein d'escargots pralinés, de papillotes, ou de Père Noël en chocolat. René Loquet, le directeur de la chocolaterie a dû doubler ses effectifs pour faire face à l'affluence massive des clients. Il dresse un bilan positif de ces fêtes de fin d'année et se projette sur 2023. "Nous avons fait encore plus de vente que ce que l'on avait envisagé, c'est très positif. Maintenant, on pense déjà à la rentrée, à la galette des Rois. Notre galette va être fabriquée par la boulangerie Du pain pour demain, avec notre praliné, une gamme en feuilletine et une gamme en noisette entière." La chocolaterie va également produire sa propre pâte à tartiner, mise en vente mi-janvier, juste avant la Chandeleur. "Nous souhaitons également investir dans une boutique en centre-ville de Dijon." Pour le moment, le directeur cherche un local. Il espère une ouverture à l'automne 2023.

ⓘ Publicité