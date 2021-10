La Chouette monnaie prend son envol à Dijon

Avec seulement 4 billets en main, il est possible d'acheter une bière ou des pâtes. Mais ces billets qui glissent entre vos doigts ne sont pas des euros. Depuis le 27 mars dernier, la Chouette monnaie, une devise locale, peut être utilisée dans 23 commerces de Dijon et son agglomération.

Approuvée par la Banque de France

Attention ! Cette monnaie n'est pas comme vos billets du Monopoly. "Elle a été approuvée par la Banque de France", explique Pierre Lerouge, co-président de l'association La Chouette, qui émet les billets de 1, 4, 10 et 25 Chouettes. L'aval de la Banque de France est obligatoire pour toute nouvelle devise. Mais cette nouvelle devise vient "en complément de l'Euro", complète le ministère des finances. Il existe aujourd'hui plus de 80 monnaies locales en France. La plus célèbre est utilisée au Pays Basque : l'eusko. Plus de 2 millions d'eusko sont en circulation qui servent aussi "à payer une partie du salaire des employés des collectivités, etc.", analyse Pierre Lerouge. "C'est un exemple pour nous, poursuit-t-il. On aimerait se développer."

Pour l'instant, 7.500 Chouettes monnaies sont en circulation à Dijon et ses alentours et sont utilisables dans 23 commerces. Chaque magasin, épicerie ou bar doit répondre "à des critères stricts : vendre des poduits locaux, être dans ce qu'on appelle les circuits-courts", énumère Pierre Lerouge. Autrement dit, acheter près de chez soi, pour vendre près de chez soi.