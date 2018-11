La chute de Carlos Ghosn inquiète et écœure les salariés de l'usine Renault du Mans

Le Mans, France

Après avoir salué l'équipe du matin, Anthony s'apprête à rentrer chez lui. Le jeune Sarthois, en intérim sur une chaîne de production dans l'usine de l'avenue Pierre Piffault du Mans depuis plus d'un an, gagne 1.400 euros par mois. Il se dit dégoûté par cette affaire : "je constate que certains brassent beaucoup d'argent. Ce n'est pas notre cas. On parle de millions, de milliards. Je me sens trahi". L'ouvrier de 21 ans avoue son incompréhension : "pourquoi frauder quand on a beaucoup d'argent?"

"On ne vit pas dans le même monde!"

Ce fossé qui se creuse encore un peu plus entre le haut dirigeant et les ouvriers de base, au Mans agace aussi François dont le contrat d'intérim touche à sa fin : "ça fait tâche, ça fait mauvais genre. Vraiment, on ne vit pas dans le même monde!". Mais au delà de l'image que renvoie cette affaire, Michel, qui travaille au service ingénierie, s'inquiète pour l'avenir du groupe automobile : "le risque d'une explosion de l'alliance entre Renault et Nissan existe. Et ce n'est pas une bonne chose".

LIRE AUSSI | Affaire Carlos Ghosn : pas de fraude fiscale identifiée en France selon le gouvernement

De son côté, la CGT, syndicat majoritaire dans l'usine du Mans nuance. Renault qui a connu d'autres crises s'en remettra assez rapidement, veut croire Richard Germain, délégué-adjoint : "l'entreprise, ce n'est pas que Carlos Ghosn, c'est l'ensemble des salariés qui fabriquent les véhicules. Beaucoup sont attachés à la marque. C'est cela qu'il faut mettre en avant, plutôt que l'image d'un seul directeur".