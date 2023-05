La cimenterie de Xeuilley "sera à la pointe de la technologie" très bientôt

Si l'industrie du ciment était un pays, elle serait le 3ème émetteur mondial de CO2. Elle représente 7% des émissions mondiales. La faute à plusieurs facteurs que la cimenterie Xeuilley tente de changer.

Pour faire du ciment il faut passer par une cuisson des ingrédient à très haute température. Plus de 1500 degrés dans le four. À Xeuilley, le four "tourne à 100% avec des combustibles de substitution, de valorisation, pas d'énergies fossiles", explique Laurent Meurette, directeur Industrie pour Vicat France. Le combustible est composé de "co-produits d'autres industries", c'est à dire des résidus considérés comme des déchets. Les déchets destinés à l'enfouissement sont aussi de bons candidats pour servir aux fours de la cimenterie de Xeuilley.

La flamme du four, ce tuyau qui tourne sur lui-même, est alimentée par des combustibles de récupération © Radio France - Alexis Arades

Une tonne de combustible de récupération remplace une demie tonne de combustible fossile. "C'est du circuit-court!", ajoute Laurent Meurette.

Mais les émissions de CO2 liées à la combustion ne sont en fait pas les plus importante dans l'industrie du ciment. Une majeure partie est causée par la libération de CO2 par le calcaire lorsqu'il est chauffé à haute température. Alors il faut innover pour réduire les émissions. C'est l'objectif du projet "Argilor", contraction d'argile et de Lorraine. La part de "clinker" élément majoritaire du ciment et qui nécessite de cuire le calcaire, va être réduite pour diminuer le rejet de CO2. La nouvelle unité de production moins émettrice de CO2 doit commencer à fonctionner au premier trimestre 2024 selon la direction de la cimenterie de Xeuilley.