La 5 e opération "patates solidaires" reverse 15 tonnes de pommes de terre à la Banque Alimentaire de Creuse

Malgré la crise du coronavirus, l'Association des Médaillés de l'Ordre du Mérite Agricole de la Creuse (AMOMA 23) a tenu a organisé la cinquième opération "patates solidaires" à Ahun. L'idée est de planter des pommes de terres puis de les récolter avant de les redistribuer en partie à la Banque Alimentaire.

La semaine passée a eu lieu l'arrachage des pommes de terres grâce à une grosse machine appartenant à Victor Gaumer, un jeune agriculteur, installé depuis quelques mois seulement dans le département. Il a créé son exploitation de céréales et de pommes de terre sous le nom de "La ferme du Savoyard".

Cette année, on arrache les pommes de terre avec une grosse machine. © Radio France - Virginie Vandeville

Cette arrachage, c'est la finalité de plusieurs semaines de travail bousculé par le covid. "Les pommes de terre nous ont été offertes par des producteurs de toute la France, comme de Montluçon ou du Puy-de-Dôme. Ils nous ont offert presque une tonne que nous avons planté sur les 1,2 hectares prêtés par le Lycée agricole d'Ahun, avant de les récolter", précise Camille Carcat, le président d'AMOMA.

30 tonnes de pommes de terre ont été récoltés lors de l'opération "patates solidaires" © Radio France - Virginie Vandeville

Contrairement aux années précédentes, les élèves du lycée agricole n'ont pas pu participer aux différentes étapes de l'opération. La plantation a eu lieu fin mars, en plein confinement. Si c'est le lycée qui a préparé le terrain, apporté le fumier puis labouré les deux terrains pour installer la culture, ce sont des bénévoles de l'AMOMA 23 qui ont planté les pommes de terre.

Même difficulté pour la phase arrachage, les élèves n'ont pas pu y assister. "Mais 150 d'entre eux sont venus observer l'opération et se sensibiliser à la solidarité", précise Jean-Pierre Lafaye, le proviseur du lycée agricole d'Ahun.

Une opération solidaire et pédagogique

Cette opération "patates solidaires" a un but précis, celui de véhiculer de la pédagogie et de la solidarité. Car avec la participation en temps normal des élèves du lycée agricole d'Ahun, il y a aussi le don de pommes de terre fait à la Banque Alimentaire du département.

Et cette année, l'association est plus que ravie. "30 tonnes ont été récoltés. C'est bien mieux que les 2 tonnes de l'année dernière", sourit Alain Gravillon, le président de l'association. "On va récupérer 15 tonnes, ce qui va permettre d'aider les 4 000 creusois qui ont besoin de la Banque Alimentaire. Et ils sont de plus en plus nombreux", ajoute-t-il.

Les autres 15 tonnes eux reviendront au lycée. Les pommes de terre seront servis à la cantine de l'établissement.