Coronavirus : la cinquième vague n'affecte pas les perspectives de marchés de l'aérospatial

L'INSEE a publié sa dernière enquête sur la filière aérospatiale en France (chiffres 2020), et confirme la première place de l'Occitanie. Si la dynamique a été stoppée par la crise du Covid, l'emploi a moins souffert que l'activité. Et la filière ne s'inquiète pas outre-mesure de la cinquième vague.

L'INSEE a publié ce 10 décembre ses dernières analyses sur la filière aérospatiale, qui confirme la place du Grand Sud-Ouest (Occitanie et Nouvelle-Aquitaine) comme chef de file.

Le Grand Sud-Ouest concentre 40% des effectifs de la filière

L'aéronautique et le spatial en France concerne 263.000 emplois dédiés (hors Guyane). L'Occitanie a elle seule concentre 29% de ses effectifs avec 75.000 emplois (63.000 aéronautique, 12.0000 spatial) , devant l'Ile-de- France (64.000 emplois) et la Nouvelle-Aquitaine (29.000 emplois). C'est bien en Occitanie que la dépendance à la filière est démesurée. Un salarié sur quatre dans l'industrie, même proportion chez les ingénieurs et informaticien, travaille dans l'aérospatial.

Toulouse confirme, et de très loin, son statut de capitale. La zone d'emploi toulousaine recense 65.000 personnes dans l'aéronautique et le spatial, cela concerne un travailleur toulousain sur six, 15.5% des salariés. Une dépendance très forte, qu'on retrouve aussi dans le bassin de Figeac/Villefranche de Rouergue (Lot/Aveyron) où là aussi 14% des emplois sont issus de la filière. À titre de comparaison, à Bordeaux, deuxième poids-lourd de l'aérospatial dans le Sud-Ouest et sixième bassin national, le secteur pèse moins de 3% des emplois.

En 2020, la filière a perdu 6% de ses emplois dans le Sud-Ouest

Cela a déjà été dit et écrit un peu partout, les chiffres d'affaires des entreprises de l'aérospatial a plongé en 2020 avec la crise sanitaire. Autour de -32%, à la loupe -34% en Occitanie, -29% en Nouvelle-Aquitaine, par rapports aux données 2019. Plusieurs chiffres ont circulé sur le nombre d'emplois perdus. L'INSEE considère que 8% des effectifs ont été supprimés dans la filière en 2020, 6,2% à l'échelle du grand Sud-Ouest. Cela représente grosso modo 6.500 postes dédiés en moins, 5.000 rien qu'en Occitanie. Des chiffres qui datent déjà un peu, un après, et qu'il faut une fois de plus considérer sans l'intérim.

L'INSEE nous apprend en revanche que dans le grand Sud-Ouest, neuf entreprises sur 10 ont fait appel en 2020 aux dispositifs d'aide, comme l'activité partielle utilisée par 84% des sociétés. 15% ont aussi sollicité des aides régionales ou locales.

Ce qui est intéressant également, c'est de voir que la crise n'a pas induit de changement profond dans les stratégies. On aurait pu penser qu'il y ait un mouvement de réinternalisation, cesser de sous-traiter pour faire soi-même : seuls 7% des entreprises aero-spatiales du Sud-Ouest l'ont fait en 2020, même si cela s'est plus vu dans les grandes sociétés (16% d'entre elles ont réinternalisé).

Pareil pour la relocalisation, l'idée d'implanter son activité au plus près et non plus ailleurs en Europe un autre continent, cela concerne à peine 2% des entreprises de l'aérospatiale chez nous.

Une filière confiante malgré les problèmes d'approvisionnement

La cinquième vague qui frappe l'Europe actuellement complique les choses en matière d'approvisionnement, de capacités de production, de pénurie de composants et de retards de livraison. L'INSEE ne dispose pas d'enquête encore, mais Aerospace Valley, le pôle de compétitivité Occitanie-Nouvelle-Aquitaine se veut confiant. "La perspective marché à terme n'est pas affectée par quelque chose de conjoncturel qui devrait être jugulé dans les deux prochains mois", tempère Bruno Darboux, le président, "il se peut qu'il y ait des problèmes de livraison d'avions dans les prochaines semaines, avec des opérateurs et compagnies aériennes qui sont déjà en difficulté. Mais globalement, cette cinquième vague n'ébranle pas la filière".

Dans le questionnaire INSEE adressé aux chefs d'entreprises entre mars et juillet 2021, une majorité est plutôt confiante, surtout au second semestre, encore une fois les donneurs d'ordre étant plus tranquilles que les patrons d'ETI et PME. L'optimisme est davantage de mise dans la construction aéronautique, la fabrication d'équipements électriques et de machines, l'informatique. En revanche, la métallurgie et la maintenance prévoient encore des perspectives assez négatives.