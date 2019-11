La cité administrative de Périgueux va être rénovée. Dans un communiqué ce vendredi matin, le ministère de l'action et des comptes publics annonce que six millions d'euros sont débloqués pour faire des travaux. La fin des travaux est prévue pour février 2022.

La cité administrative de Périgueux va faire peau neuve. Dans un communiqué ce vendredi matin, Gérald Darmanin, le ministre de l'action et des comptes publics, a annoncé que le site de Périgueux faisait partie du programme de rénovation des cités administratives 2018-2022. Selon le communiqué " la nouvelle cité offrira aux usagers et aux agents publics un cadre de travail sûr, moderne et parfaitement adaptés aux enjeux énergétiques des 30 prochaines années".

6 millions d'euros pour rénover les bâtiments

La cité actuelle, construite sur le site d'une ancienne caserne militaire du XIXème siècle est composée de 11 bâtiments sur une surface de 19 500 m2. Les travaux d'un montant de 6 millions d'euros, concerneront le site Bugeaud. La cité administrative sera réorganisée, un bâtiment entièrement neuf viendra s'ajouter aux bâtiments existants. Un effort particulier sera mis sur la rénovation énergétique des bâtiments : mise en place de panneaux solaires et de chaudières à condensation. La facture énergétique devrait être ainsi réduite de moitié.

L' Etat espère également faire des économies de loyers en renonçant à la location de certains bâtiments. Le préfet va maintenant réunir la direction de l'immobilier de l'Etat, les différents services et les représentants des agents pour travailler à la mise en oeuvre du projet. La fin des travaux est annoncée pour février 2022.