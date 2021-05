La cité de l'Aygues à Orange va faire peau neuve, cinq immeubles bientôt détruits

Cela fait près de 20 ans que les habitants de la cité de l’Aygues à Orange attendaient ça. La réhabilitation de leur quartier est en bonne voie. Ce mardi, le maire a inauguré la Maison du projet, un lieu ressources pour la population et précisé avec le préfet de Vaucluse, le calendrier des travaux qui doit s’étaler sur neuf ans, jusqu’en 2029.

Premières démolitions pour la fin de l'année

Les premières démolitions sont annoncées pour la fin de l’année. L’enjeu de ce projet est bien de changer durablement l’image du quartier et d’améliorer le cadre de vie des habitants. En tout, la réhabilitation de la cité de l’Aygues à Orange représente 29 millions d’euros. Vallis Habitat y consacrera 18 millions.

La première phase des travaux, commencera à la fin de l’année avec la démolition des quatre immeubles vacants de la résidence de l’Aygues, soit 114 logements.Viendra ensuite la réhabilitation des bâtiments adjacents. A ce moment là, 18 ménages de l’immeuble D seront relogés, avant qu’il ne soit démoli à son tour en 2023.

Rattacher le quartier à la RN7

Parallèlement, trois nouvelles voiries vont voir le jour pour ouvrir ce quartier nord d’Orange et le rattacher à la nationale 7et au reste de la ville. "On a aujourd’hui, un quartier très cloisonné", explique Jean-Marc Cordova, le chef de projet de rénovation urbaine. "Avec la démolition de ces bâtiments centraux les plus dégradés et les plus élevés, l’espace va s’ouvrir", promet-il.

Les 146 logements conservés seront réhabilitéset les espaces extérieurs refaits. Enfin, de nouveaux logements en accession à la propriété sont prévus à proximité à partir de 2025 autour de la résidence de l’Aygues et dans le secteur de la Violette.

Les habitants du quartier de l’Aygues peuvent d’ores et déjà aller se renseigner à la Maison du projet sur le calendrier des travaux ou pour poser des questions sur le relogement par exemple. Des permanences sont mises en place.