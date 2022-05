La Cité de la Gastronomie de Dijon affiche complet pour son inauguration

C'est complet ou presque. Tous les pass gratuits pour assister a l'inauguration de la Cité de la Gastronomie de Dijon ont été réservés. On peut encore pousser la porte ce week-end. On vous explique ici comment.

Faites-vous partie des chanceux qui ont réservé leur billet pour l'inauguration de la Cité de la Gastronomie de Dijon ? Tous les pass gratuits sont déjà réservés, il ne reste plus que des pass à 21 euros qui offrent une dégustation de deux verres de vins et 5 bouchées gourmandes réalisées par des grands-chefs.

Pour cet évènement, le site reste soumis aux règles Vigipirate. Une jauge de 5.000 personnes a été fixée pour la soirée inaugurale ce vendredi 6 mai de 19h à 23h. Au total, on attend 20.000 visiteurs sur l'ensemble du weekend. Les réservations du samedi et dimanche affichent aussi complet. L'accès à la Cité se fera uniquement en fonction des places disponibles "il faut se présenter directement sur place" préconise le site de la Cité, qui prévient "Compte tenu de l'affluence attendue, un temps d'attente est possible pour accéder à la Cité lors du week-end inaugural."

Ce weekend, la visite de la Cité comprend :

Une découverte du Village Gastronomique et de sa sélection minutieuse de produits du terroir

L’accès libre à l’exposition C’est pas du gâteau ! Les secrets de la pâtisserie française

Des ateliers et animations avec des meilleurs ouvriers de France

Un show culinaire et une masterclass suivis de dégustation par des chefs étoilés

Des démonstrations de producteurs et d’artisans locaux