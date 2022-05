Morbier et gougères pour François Hollande à la Cité de la Gastronomie de Dijon

Un beau soleil et des grands sourires. A quelques heures de son ouverture au public ce vendredi 6 mai, la Cité de la Gastronomie de Dijon reçoit la visite de bons nombres d'élus et d'officiels. François Rebsamen, le maire PS de Dijon est aux côtés de Marie-Guite Dufay la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, et du préfet de région Fabien Sudry. Alors que les spéculations allaient bon train sur la présence espérée d'Emmanuel Macron fraichement réélu, c'est François Hollande, ex-président de la République, qui vient saluer le maire de Dijon. Les deux hommes se connaissent depuis 40 ans.

Celui qui a fait le voyage depuis la Corrèze est visiblement emballé par ce site de 3 hectares et demi compris entre la gare de Dijon et la canal de Bourgogne: "C'est une cité dans le cœur de ville, accessible au public, je salue l’aspect culturel avec son musée et la rénovation de La Chapelle" assure François Hollande. L'ex-président ne commente pas le tout récent accord entre la France Insoumise et le PS qui fait des vagues au de son parti. Aujourd'hui on ne parle que de bonne chère et de plaisir. François Hollande a droit a du morbier trempé dans du café "c'est excellent" confie t-il, et des gougères un des emblèmes de la cuisine bourguignonne.

"En terme de Cité de la gastronomie, Dijon est l’exemple à suivre" souligne l'ancien président, en référence a l'exemple malheureux de Lyon qui a mis la clé sous la porte faute d'affluence suffisante.

La Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin affiche complet pour son inauguration. Les 5.000 places disponibles ce vendredi soir ont toutes été réservées. Il ne reste plus que quelques Pass payants pour ce premier weekend. On attend 20.000 visiteurs sur ce site d'ici dimanche soir.