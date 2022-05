La Cité de la Gastronomie vue par la presse étrangère

Plus que 48 heures avant que la Cité de la Gastronomie ouvre ses portes. Une cinquantaine de journalistes de France et du monde ont pu la découvrir en avant-première. Cette visite a beaucoup emballé la presse internationale, qui pense que Dijon peut devenir une nouvelle destination phare en France.

"Concevoir un lieu de cette importance au cœur d'une ville au patrimoine remarquable comme Dijon était un pari extrêmement difficile à relever et il a été, à mon sens, brillamment relevé" s'enthousiasme Daniele Zappala, journaliste italien au quotidien Avvenir, qui gobe une bonne dizaine de gougères et se délecte avec des œufs en meurette.

Pour lui, il n'y a pas de guerre entre la gastronomie française et l'italienne, et pense donc que les Italiens seront ravis de découvrir le savoir-faire local. "Les cuisines françaises et italiennes sont très complémentaires. En Italie, nous sommes très axés sur la tradition alors qu'en France, la cuisine est beaucoup plus moderne donc c'est très intéressant pour les Italiens de découvrir ce fameux 'repas à la française'! En plus, Dijon est très accessible depuis Paris, ça peut élargir nos destinations de vacances en France."

La gastronomie française rayonne

Stefanie Markert de la radio publique allemande ARD estime aussi que l'estampillage "Unesco" peut attirer les touristes d'outre-Rhin. "Dijon a deux fois le tampon UNESCO : pour le repas à la française et pour les climats de Bourgogne, le vin et la nourriture ça attire beaucoup les Allemands. Surtout qu'en Allemagne on grignote beaucoup et on ne fait plus forcément de vrai repas, donc ça permettra de les redécouvrir", sourit-elle.

La journaliste allemande apprécie aussi beaucoup les rénovations de l'ancien hôpital. "La Cité a réussi à conserver le charme et l'authenticité des lieux, en les modernisant comme il faut." Elle regrette par contre la mise en scène de certains espaces d'exposition, comme la salle dédiée à la pâtisserie. "Il y a d'énormes gâteaux mais tous sont fait en papier mâché ou en carton, c'est un peu dommage."

Mario Serenelini de La Republica, lui aussi italien, est d'accord avec ce constat. "C'est un peu dommage que les gâteaux soient faux car on aurait envie de les prendre et les croquer, on reste sur notre faim. Mais j'ai bien aimé entrer dans une brioche géante, c'est très amusant."

Une rénovation jugée réussie

Lui est venu spécifiquement pour les lieux : "c'est une petite ville dans la ville, c'est très réussi. Cela me fait penser à la rénovation de l'Hôtel-Dieu à Lyon sauf qu'ici on est focalisé sur le ventre et ça me va très bien" en rit-il, avec un verre de vin dans une main et des escargots dans l'autre.

Tous ces correspondants étrangers sont unanimes : ils vont faire l'éloge des lieux pour inciter leurs compatriotes à venir découvrir Dijon.