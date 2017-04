Au milieu des Cévennes, l'Aubradou a des allures de ghetto dans un écrin de verdure, dans cette cité, située sur la commune de Saint-Florent-sur-Auzonnet, une centaine d'habitants y vivent et pour eux, la présidentielle paraît bien loin de leur réalité.

Sur une colline loin du centre ville la cité de l'Aubradou héberge une centaine d'habitants © Radio France

Des verts, des jaunes, des grisâtres aussi, les blocs de béton ne sont pas toujours habités et surtout ils sont délabrés. Les chats errants, abandonnés par les habitants de passage, s'invitent dans le petit parc situé au milieu. Viviane habite ici depuis un an, elle a trouvé sa propre expression pour décrire la cité.

J'appelle ça la cité des fracassés. La plupart des femmes qui habitent ici ont toutes eu des revers de fortune suite à des divorces ou des séparations. Elles ont été abandonnées alors elle atterrissent ici pour trouver un toit." Viviane une habitante de l'Aubradou

Parmi ces "fracassés", beaucoup de retraités, de femmes isolées et de veuves de mineurs. Il y a aussi Paule, la voisine et amie de Viviane. Tous les après-midi, après la sieste, elles se retrouvent avec d'autres habitants sur un muret de béton face au soleil. Un rendez-vous qu'elles ne manqueraient sous aucun prétexte.

"On est des délaissés"

Sur leurs chaises de camping ou à même le sol, ils parlent de tout, de rien "Surtout pas de médisances n'est-ce-pas Dédé?, assure Paule, mais on ne parle pas politique".

Pourtant quand on les lance sur le sujet, les langues se délient. "De toute façon on est des délaissés" lance Paule. Jacques a 60 ans, il y a deux ans, une maladie l'a forcé à arrêter son métier de chauffeur routier, alors il a "atterri ici", comme il dit. "Je n'attends rien du tout de la présidentielle! L'argent qu'ils ont, c'est pour leur gueule".

Jacques, comme Viviane Paule et les autres retraités de la cité, tient beaucoup au droit de vote, il ira voter, c'est sûr, mais pour qui? Il est trop écœuré pour choisir dès maintenant.

Quand vous avez travaillé toute une vie, et qu'on vous donne en invalidité 660 euros par mois, comment vous voulez faire ? Vous êtes un clochard." Jacques habitant de l'Aubradou

Ici, c'est l'entraide et la solidarité

Vivre dans cette cité à la campagne a aussi certains avantages. Viviane est venue chercher la verdure ici, le calme et un certain esprit village. Mais une centaine d'habitants, dans la misère, ce n'est pas évident pour attirer les subventions.

"C'est la commune qui a pris en charge toutes les initiatives mais on est totalement oublié par l'Etat puisqu'ils ne se positionnent que sur les grosses cités ou les grandes villes" explique Jean-Pierre Beauclair, adjoint aux finances de Saint-Florent-sur-Auzonnet.

L'Aubradou c'est une cité à la campagne où règne un esprit village © Radio France

Alors ici, on n'attend rien de personne, donc ce qui marche, c'est l'entraide. "J'ai eu besoin aide et on m'a aidé" raconte Eliane, 35 ans et mère de trois enfants. "Les personnes âgées me soutiennent surveillent de temps en temps mes enfants dehors, c'est vraiment la solidarité à fond".

Dans son appartement aux vitres de trois millimètres d'épaisseur, elle ne compte surtout pas sur la présidentielle. "Ce qu'on nous donne là, ce n'est pas ce qu'on souhaite ! Est-ce que vraiment, ils cherchent à aider le peuple ? Je ne crois pas."

Lui, ne peut pas encore voter. Oreille percée et survêtement bleu, Matthieu, 12 ans ne souhaite qu'une chose: quitter cet îlot de misère.

Tout est pourri ici, les appart' sont moisis, pas rénovés, on y vit mal. Plus tard je voudrais être maître chien, avoir une villa et une voiture tunning. Je voudrais vivre à Marseille ou à Nîmes. Matthieu, 12 ans

Quand il sera plus grand il l'assure, le vote, ça ne sera pas pour lui. "Ça sert à rien" dit-il, pour lui c'est seul et tout seul qu'on peut s'en sortir.