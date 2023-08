La Cité du Vin de Bordeaux franchit le cap des 2 millions et demi de visiteurs

Un peu plus de 7 ans après son ouverture, la Cité du Vin de Bordeaux est parvenue à séduire 2 millions et demi de visiteurs. En moyenne depuis juin 2016 et l'inauguration par François Hollande président de la République et Alain Juppé le maire de l'époque, ce sont 400 000 visiteurs français et internationaux qui passent chaque année.

ⓘ Publicité

À lire aussi La Cité du Vin de Bordeaux s'exporte en Chine avec un musée XXL

Pour Philippe Massol, le directeur général de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, qui exploite le site, "c’est toujours une émotion de passer ces caps en matière de fréquentation. Cela nous rappelle tout le chemin parcouru et nous confirme l’engouement constant des visiteurs français et internationaux pour notre lieu culturel". Une performance due au renouvellement du parcours en début d'année (exposition permanente, parcours sensoriel de dégustation via sensoria, ateliers multilingues …).