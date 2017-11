La CLCV de Côte-d'Or lance un appel à la vigilance aux consommateurs

La confédération syndicale de la consommation - logement et cadre de vie (CLCV) lance un appel à la vigilance aux consommateurs. La loi Hamond impose un affichage stipulant que les acheteurs ne bénéficient pas de délais de rétractation.

Vous avez ou vous allez peut être profiter de la 87e Foire Internationale et Gastronomique de Dijon pour acheter un nouveau salon, une nouvelle cuisine ou des équipements pour votre maison. Les vendeurs n'attendent que votre visite pour vous convaincre, mais attention, il existe des règles propres aux achats sur les foires et salons, d'où la mise en garde de la CLCV de Côte-d'Or présidée par David Demey.

"Comme beaucoup de gens le pensent, et c'est ce qu'on appelle une idée reçue, lorsque vous allez sur un salon ou une foire, quelle qu'elle soit, et notamment en ce moment à Dijon, la foire gastronomique, vous n'avez pas de délai de rétractation sur ses stands". rappelle David Demey. "Il faut notamment faire attention dès l'entrée de la manifestation qu'il y a bien un affichage qui rappelle les termes de la loi Hamond , qui dit que le délai de rétractation ne s'applique pas sur cette foire ou sur ce salon, sauf bien évidemment si vous contractez un crédit, car dans ce cas là le délai de rétractation s'applique mais uniquement dans ce cas là!"

Le président de la CLCV explique également que son association a eu quelques dossiers à traiter il y a quelques années mais ceux ci se sont "relativement bien solutionnés avec les sociétés mises en cause." Des membres de la CLCV se sont discrètement rendus sur la foire vendredi dernier pour vérifier que les exposants affichaient bien ce fameux documents. "On a relevé effectivement que 70% d'entre eux l'affichent mais on a quand même quelques irréductibles." précise David Demey

