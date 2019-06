La clientèle étrangère dope le tourisme en Indre-et-Loire depuis début 2019

Indre-et-Loire, France

L'année 2019 démarre bien pour les professionnels du tourisme en Indre-et-Loire. Le bilan des quatre premiers mois de l'année vient d'être présenté par Tours-Métropole et les résultats sont très encourageants. Avant le début de la pleine saison, tous les indicateurs, ou presque, étaient déjà au vert grâce à la clientèle étrangère.

30% de nuitées supplémentaires en deux ans dans les campings, au mois d'avril

Les touristes étrangers sont très présents en Touraine, depuis le début d'année, en raison de la communication autour des 500 ans de la renaissance. Dans les hôtels d'Indre-et-Loire, par exemple, les réservations faites par les touristes étrangers ont augmenté de 6,6% par rapport à l'an dernier. Globalement, en avril, les réservations dans les hôtels de Touraine sont en hausse de 3%. Dans les campings, on peut même parler d'une explosion de la fréquentation au mois d'avril, avec une progression de 30% en deux ans (40%, même, pour les nuitées réservées par la clientèle étrangère).

Record de fréquentation historique à Villandry

A retenir aussi : un record historique au château de Villandry, avec le cap des 100 000 visiteurs franchi fin mai, pour la première fois. Le château a vu sa fréquentation augmenter de près de 24% par rapport à la période janvier-avril 2018. Dans le même temps, la fréquentation du Cloître de la Psalette, à Tours, a progressé de 10,4%. Seul bémol : le nombre de visiteurs dans les musées d'Indre-et-Loire a reculé de 2% par rapport à janvier-avril 2018.

60,2% de passages en plus sur la Loire à Vélo, à Savonnières, sur les quatre premiers mois de l'année

Enfin, le succès de la Loire à Vélo ne se dément pas : Entre janvier et fin avril, le nombre de passages comptabilisés a bondi de plus de 43% à Tours et de 60% à Savonnières.