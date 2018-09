La clinique des Cévennes à Annonay, en Ardèche, fermera-t-elle ? L’inquiétude est bien réelle. L'établissement, en redressement judiciaire depuis un an, n'a plus que cinq jours pour trouver un repreneur. La décision est attendue mardi.

Annonay, France

"On va mourir à petit feu sans que personne ne le sache". Devant la clinique, les salariés sont inquiets. Ce jeudi, ils ont déployés des banderoles devant leur établissement. On peut y lire "Clinique en danger" et "35 emplois menacés". Louise travaille ici depuis 17 ans. Cette aide-soignante pourrait se retrouver au chômage d'ici la fin du mois d'octobre : "Maintenant, on est à cinq jours de la décision. C’est maintenant ou jamais. Il faut que quelqu’un se présente. On n'a plus le choix, sinon la clinique fermera."

Plus de 4000 patients sont opérés chaque année comme Brigitte : "Mais que vais-je faire si la clinique ferme ?" se demande cette retraité ardéchoise : "La clinique est nécessaire. C’est la proximité, l’hôpital est souvent surchargé. A la clinique, c’est des bons soins."

L'une des banderoles sur le rond-point devant la clinique. © Radio France - Victor Vasseur

Décision le 2 octobre

Pour trouver un urologue par exemple, il faudra aller à Saint Etienne selon les salariés. Dans la clinique des Cévennes, certains ont perdu espoir. Mercredi soir, quelques médecins comme Patrick, un ophtalmo, ont proposé de reprendre l'établissement, sans trop y croire : "Ça paraît terriblement compliqué. Comme tout le monde, on s’attache à notre lieu de travail, à nos collègues. On aimerait rester."

Le directeur Philippe Libier veut essayer. S'il n'y a pas de repreneur mardi 2 octobre, la liquidation judiciaire sera prononcée mais la clinique fonctionnera encore durant, au moins, tout le mois d'octobre.