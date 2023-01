La clinique mutualiste de Grenoble, en deuil pour protester contre un nouveau prêt au groupe AVEC

Le feuilleton du GHM, Groupement Hospitalier Mutualiste, de Grenoble, repris en octobre 2020 par le groupe AVEC, continue, avec, aujourd'hui, un nouvel épisode.

ⓘ Publicité

Opération clinique en deuil

De midi à 14H, ce lundi 9 janvier, une opération "clinique en deuil" est organisée, devant l'établissement, par le personnel, les syndicats, les collectifs de patients et d'habitants. Les manifestants porteront des brassards et des masques noirs pour dénoncer les agissements du groupe AVEC.

En effet, juste avant, entre 10H30 et midi, le conseil d'administration va entériner un nouveau prêt de 2,7 millions d'euros de la clinique en faveur du groupe AVEC. Ce qui porte à 9,2 millions d'euros le montant de l'argent "prêté" par la clinique au groupe dirigé par Bernard Bensaid.

Thierry Caron, secrétaire du syndicat FO du GHM, et secrétaire du CSE demande une mise sous tutelle du GHM pour préserver son avenir © Radio France - Véronique Pueyo

Un appel à l'aide lancé à Elisabeth Borne

Cet argent doit servir à renflouer les caisses d'autres structures du groupe en difficulté financière mais la clinique va se retrouver à son tour dans le rouge, selon les manifestants qui en appellent à Elizabeth Borne. En octobre dernier, devant l'Assemblée Nationale, à une question posée sur le groupe AVEC, la Première Ministre avait demandé "aux services de l'Etat d'être attentifs et réactifs partout où cet acteur était implanté." Mais comme cette injonction est, semble-t-il, restée lettre morte, un courrier vient donc de lui être envoyé, signé de l'Union Nationale des Syndicats de la Santé Privée Force Ouvrière.

"Nous lui demandons de nous recevoir" explique Thierry Caron, secrétaire du syndicat FO au sein du GHM de Grenoble et secrétaire du CSE. "Cela fait deux ans qu'on demande à être reçus par l'ARS, par Olivier Véran, ex-député de l'Isère, quand il était ministre de la Santé et qui ne nous a jamais répondu. La Mut' soigne les grenoblois depuis les années 50. Elle ne peut pas disparaitre parce qu'elle aura été menée dans le chaos par une société commerciale ! Donc il faut enlever le carnet de chèques au président du groupe AVEC. Il faut nous mettre sous tutelle, pour nous protéger de ce groupe qui est dans une situation catastrophique. Il nous doit déjà 9,2 millions d'euros. Pourra-t-il nous rembourser ? Comment va-t-on faire pour continuer à soigner les grenoblois, à payer le personnel ? C'est une vraie question."

Une plainte pour détournement de fonds en cours d'instruction

Les syndicats, les représentants du personnel et les collectifs de patients avaient déposé plainte en juin dernier contre la groupe AVEC pour détournement de fonds et prise illégale d'intérêt. La plainte est toujours à l'instruction.

Le Docteur Nicolas Albin, président de la commission médicale du GHM et chef de l'Institut de cancérologie de l'établissement, porte notamment la voix des soignants du GHM. "Notre métier, à nous, c'est de soigner les gens. Et on voudrait le faire sereinement. Or, actuellement, vu la situation, nous sommes obligés d'alerter les pouvoirs publics, les élus locaux. Nous demandons à être protégés. On ne peut pas continuer à nous ponctionner ainsi notre trésorerie. On nous dit que l'on ne peut rien faire. Mais si ces responsables ne peuvent rien faire et alors qu'on traverse une crise sanitaire d'ampleur, c'est inquiétant !"

Un PDG qui se veut rassurant

De son coté, Bernard Bensaid se veut rassurant. "Il y a un principe de solidarité au sein du groupe AVEC, c'est notre modèle de fonctionnement. Ces prêts seront remboursés en avril. Moi, je ne dis pas à un médecin comment il doit travailler, alors qu'on me laisse faire mon métier, qui est de gérer des entreprises et d'en sauver de nombreuses."

Le GHM comprend la clinique Mutualiste, la clinique d'Alembert, l'institut de cancérologie Daniel Hollard, à Grenoble et la clinique Chartreuse, à Voiron. Cela représente 430 lits, 200 médecins, 1100 salariés.