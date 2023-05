La clinique mutualiste de Grenoble sera peut-être remboursée... dans neuf ans !

Encore une mauvaise surprise pour les associations qui soutiennent la clinique mutualiste de Grenoble. Cela concerne les 6 millions et demi d'euros de prêts que le groupe Avec est censé rembourser au GHM (Groupe hospitalier mutualiste). Elles viennent d'apprendre que cette somme sera remboursée petit à petit, pendant neuf ans !

L'idée vient de Bernard Bensaid, l'ancien patron du groupe Avec, mis en examen pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts. Il a proposé un plan de remboursement que le Conseil d'administration de la clinique a approuvé.

6,5 millions en neuf ans

Ce plan repose sur un Ehpad à Valenciennes. "Les loyers de cet établissement sont de 720.000 euros par an, explique Joëlle Estivals, membre des Amis de la clinique mutualiste de Grenoble. Le GHM percevrait cette somme, par un système d'usufruit." Il faudrait alors attendre neuf ans pour obtenir les 6,5 millions attendus.

Les syndicats s'interrogent sur le montage financier et sur cet Ehpad "La Maison des Roses" de Valenciennes . "Cet établissement appartient à une association qui appartient elle-même au groupe Avec. Je me questionne sur la validité juridique de ce montage financier", estime Thierry Carron, le secrétaire du CSE et secrétaire du syndicat FO au GHM. "En plus, le groupe Avec a des difficultés financières, prévient-il. Si le groupe disparaît, les remboursements s'arrêteront."

Le soutien de huit députés

Les syndicats et les associations de soutien veulent alerter l'Etat sur ce dossier qui fait aussi réagir certains parlementaires. Huit députés, dont l'élue iséroise de La France Insoumise Elisa Martin, ont adressé une lettre ouverte au ministre de la Santé, François Braun.

Ils disent soutenir les 12.000 salariés du groupe Avec, répartis dans 400 établissements, et alertent sur les agissements de ce groupe privé. Ils estiment que Bernard Bensaid reste "aux manettes", malgré sa mise en examen, le conseil d'administration du groupe étant composé notamment "de membres de sa famille".