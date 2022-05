La CMA-CGM devient actionnaire d'Air France-KLM

Le géant de la logistique CMA CGM poursuit son développement, et cette fois, dans les airs. Le groupe marseillais CMA-CGM, un des leaders mondiaux du transport maritime, annonce ce mercredi qu'il signe un accord avec Air France-KLM dans le domaine du fret aérien. Le partenariat prévoit également une entrée de la CMA-CGM au capital d'Air France à hauteur de 9%.

Un partenariat de dix ans, dans le fret aérien

Il s'agit d'un partenariat exclusif de dix ans, permettant aux deux groupes de mettre en commun notamment leurs réseaux cargo pour renforcer leur offre dans le fret aérien. Air France-KLM et CMA CGM exploiteront ensemble et en exclusivité la totalité de la capacité des appareils tout cargo de leurs compagnies respectives, soit "dix appareils tout cargo en activité, et douze autres en commande par les deux groupes", précise la CMA-CGM dans un communiqué.

L'arrivée de la CMA CGM dans le fret aérien n'est pas totalement nouvelle. Le groupe marseillais a déjà développé depuis un an une division aérienne via la CMA CGM Air Cargo.

CMA-CGM devient actionnaire d'Air France-KLM

Le Groupe CMA CGM deviendra également un actionnaire de référence du Groupe Air France-KLM à hauteur de 9% du capital. Un représentant de la CMA CGM devrait par ailleurs être nommé au conseil d’administration d’Air France-KLM lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires mardi prochain 24 mai.