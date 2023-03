La colère contre la réforme des retraites rejoint celle contre la carte scolaire en Creuse

Entre deux averses, les manifestants creusois se réjouissent d'une convergence des luttes ce samedi 11 mars. Il y a d'abord ceux venus protester pour la septième journée de suite contre la réforme des retraites. La mobilisation est en forte baisse en Creuse : alors que 6.700 personnes ont investi la nationale 145 mardi 7 mars pour une journée record, il y avait six fois de manifestants ce samedi pour la septième mobilisation. Les syndicats revendiquent 1.000 personnes, tandis que les autorités comptent 600 personnes à Guéret, 150 à La Souterraine et 100 à Aubusson.

Le cortège parti à 14h depuis la gare routière de Guéret a ensuite rejoint une seconde manifestation devant les grilles de la préfecture de la Creuse. Il s'agissait alors de protester contre les fermetures de classe annoncées pour la rentrée prochaine. Les drapeaux de l'intersyndicale et de divers partis politiques se sont alors mêlés aux écharpes tricolores des élus creusois qui ont fait le déplacement. Cette deuxième mobilisation a réuni un peu plus de 150 personnes.

Elus et manifestants attendent le ministre de l'Education en Creuse

Un petit groupe d'élus de l'AMAC, l'association des maires et adjoints de la Creuse, a été reçu par la préfète vers 16h30. Avant cela, une centaine d'élus creusois se sont retrouvés à la mairie de Guéret aux côtés des deux sénateurs et de la députée de la Creuse, pour discuter pendant une heure des suites du mouvement. Ils ont décidé de ne pas boycotter le prochain comité départemental de l'Éducation nationale prévu mardi 14 mars. C'est lors de ce CDEN que le directeur académique des services de l'Education nationale (DASEN) doit entériner la carte scolaire et confirmer la fermeture de six classes en Creuse . Les élus et syndicats prévoient de voter contre.

Le DASEN Dominique Terrien a déjà revu sa copie une première fois , en proposant la fermeture de six classes au lieu de dix-neuf à la rentrée de septembre 2023. Ce n'est pas suffisant selon les maires, syndicats et parents qui réclament zéro fermeture et trente créations de poste. Surtout, ils demandent au ministre de l'Education nationale de venir en personne en Creuse pour discuter de l'avenir des écoles rurales.

Dans le détail, les six fermetures sont prévues à

l'école élémentaire la clé des champs à Aubusson

l'école maternelle Riffaterre à Bourganeuf

l'école primaire de Bellegarde-en-Marche

l'école élémentaire Prévert à Guéret

l'école élémentaire Langevin à Guéret

l'école élémentaire Cerclier-Guéry à Guéret

L'école de Saint-Silvain-Bas-le-Roc fermera mais un RPI (regroupement pédagogique intercommunal) doit être créé avec Boussac, où une classe supplémentaire sera créée. Une classe ouvrira à l'école primaire de Mourioux-Vieilleville. Un autre RPI verra le jour pour Lépaud, Nouhant et Viersat.

Une journée "école morte" est prévue mardi 14 mars. Les instituteurs seront là pour accueillir les élèves en classe mais les parents sont invités à garder leurs enfants chez eux en signe de protestation.