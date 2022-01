La colère d'un tatoueur castelroussin privé de certaines encres

Plus d'encre rouge ou jaune autorisées pour les tatouages. De nouvelles interdictions viennent d'entrer en vigueur ce 4 janvier. Elles concernent certains pigments de couleurs utilisés jusqu'ici dans les salons de tatouage. Des pigments jugés potentiellement toxiques par l'Europe. A Châteauroux, Denis, gérant de l'Atelier D rue Grande, dénonce un manque d'études sérieuses et précises sur le sujet, ainsi que l'absence totale de solution alternative.

Des études trop peu précises

Denis dénonce un manque de communication entre les fabricants de ces encres - majoritairement basés aux Etats-Unis- , et l'Europe : "les fabricants ne sont pas au courant de quels sont les produits incriminés dans les solutions. Il faut savoir que quand on se fait tatouer le résidu de pigment dans la peau est infime par rapport à ce qu'on utilise. Donc certes il y a des produits qui peuvent être dangereux à une certaine dose - l'alcool peut être dangereux si on en boit beaucoup - donc ce qu'il faudrait savoir c'est ce qu'il reste réellement dans la peau comme produits potentiellement dangereux ou allergique".

Pas d'alternatives

En attendant, Denis estime se retrouver coincé "_entre le marteau et l'enclum_e", en raison de ce manque de communication. Et la situation pourrait encore s'aggraver ces prochaines années : "_En 2023, potentiellement on nous enlèverait le bleu et le vert, donc plus de couleurs. Avec les produits actuels. On espère bien que les fabricants vont rebondir, si toutefois l'Europe arrive à communiquer avec eux sur ce qui est réellement incriminé dans les solutions pour qu'ils puissent trouver des palliatif_s".

Les encres incriminées représentent 30 à 40% des tatouages effectués par le gérant castelroussin, leur interdiction représente donc une forte perte de chiffre d'affaire pour lui. D'autant que ceux qui voudront continuer à se faire tatouer avec les encres interdites en Europe n'auront qu'à se rendre en Suisse ou en Angleterre, ou encore dans des salons privés non contrôlés craint Denis.

Pour discuter de cette problématique, la direction générale de la Santé en France a proposé par courrier un "échange" au Syndicat national des artistes tatoueurs dont fait partie le gérant castelroussin.