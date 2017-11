La colère de commerçants du Loiret obligés de retirer tous leurs panneaux publicitaires

Plusieurs commerçants du Loiret ont reçu une lettre de la préfecture ces derniers jours qui les met très en colère. Ils doivent retirer tous les panneaux qui indiquent leur commerce sous peine d'amende.

Pour trouver le restaurant "La barbe grise" à Coullons, il faut de bons yeux, et un peu de patience. Le restaurant est en bordure d'une route départementale, et il n'est pas facile à trouver. Pour aider les clients, des routiers surtout, à trouver leur chemin, les patrons, Lydie et Jean-Marc Belleville ont installé 6 panneaux sur le bord de la route. Mais il y a 15 jours la préfecture a demandé au couple de les retirer sous peine d'amende : 205 euros par jour et par panneaux.

Ceux qui ont pondu cette loi c'est vraiment inadmissible [...] On veut faire fermer les petits commerces » -- Lydie Belleville, patronne de "La barbe grise"

Une loi contre la pollution visuelle

C'est une loi, votée en 2010 pendant le grenelle de l'environnement qui interdit à Lydie et Jean-Marc de laisser leurs panneaux. Une loi contre la pollution visuelle, c'est à dire contre tous ces panneaux qui remplissent les bords des routes, et qui indiquent le chemin pour trouver les commerces. C'est ce que l'on appelle des "pré-enseignes".

Le texte distingue deux types de zones. D'un côté les communes de plus de 10 000 habitants, et celles qui sont juste à côté des grandes villes. Là les panneaux sont autorisés. En revanche pour les communes plus isolées et qui ont moins de 10 000 habitants, comme Coullons par exemple, les panneaux sont interdits. La loi estime qu"ils ne sont pas esthétiques et surtout qu'ils ne sont pas conformes au code de la route.

« Deux poids deux mesures »

Sauf que pour certains, ce texte menace la survie des petits commerces. Gilbert Guttin est le président de l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie dans le Loiret. Pour lui c'est une loi "assassine" qui fait deux poids deux mesures entre les grandes enseignes qui peuvent placarder leurs affiches dans les grandes villes, et les petits commerces ruraux qui devront faire sans.

C'est le pot de fer contre le pot de terre » Gilbert Guttin, de l'UMIH 45