La colère des élus de Metz Métropole après le départ de l'école de commerce ICN

Le départ de l'école de commerce ICN de Metz vers Nancy à la rentrée prochaine provoque la colère du président de Metz Métropole Jean-Luc Bohl. Il se dit furieux et se sent trahi. Depuis 2010, la collectivité a accordé près de deux millions d'€ de subvention à ICN Business School.

Metz, France

ICN Business School a averti le président de Metz Métropole Jean-Luc Bohl et le maire de Metz Dominique Gros par un simple courrier daté du 6 novembre. Une relocalisation d'ICN à Nancy (où l'école a déjà un site sur le campus Artem) pour des raisons financières et un supposé manque d'attractivité de Metz, "on n'avait pas vraiment le choix" explique la directrice générale d'ICN Florence Legros, "on a 200 salariés à l'école et il y a une désaffection pour ce site messin", ce qui fait bondir Jean-Luc Bohl : "je ne décolère pas, c'est une décision unilatérale et injuste"

Une volonté "d'assécher" Metz?

Pour le président de Metz Métropole, il y avait de la part de la directrice d'ICN Florence Legros "une volonté d'assécher le site messin". Il sentait depuis quelques mois le vent tourner, mais cette fermeture du campus à Metz à la fin de l'année scolaire est "brutale". "il y aurait probablement eu des gisements de développement et d'attractivité pour ce site mais probablement que la décision était prise depuis bien longtemps". Faux argumente Florence Legros, "on a tenté de flécher le campus avec des options comme la logistique à Metz. Dans le meilleur des cas les étudiants changeaient d'option pour aller à Nancy, dans le pire des cas ils allaient à la concurrence"

ICN a bénéficié de 2 millions d'€ de fonds publics.

ICN Business School est implanté depuis 2000 à Metz, cette année l'école comptait 120 étudiants en commerce et bénéficiait d'aides de Metz Métropole "depuis 2010 nous soutenons très fortement ICN pour son site messin, et de manière équivalente à ce que le Grand Nancy lui octroyait". Pourtant le site Mosellan avait moins d'élèves "mais nous étions conscient de l'importance de pouvoir conserver ici une école de management" explique Jean-Luc Bohl. Metz Métropole a soutenu l'activité à hauteur de 1,5 millions d'€ depuis 2010 et a mis à disposition les locaux sur le technopole pour un montant estimé par la collectivité à 500.000€ soit 2 millions d'€ de fonds publics.

Metz Métropole proposait un déménagement dans le centre-ville

Metz Métropole avait fait des propositions à ICN pour devenir plus attractif "une centralisation plus forte avec plus de visibilité pour répondre aux attentes de l'institut sur la ZAC de l'Amphithéâtre, mais notre site messin a fait figure de variable d'ajustement" explique Jean-Luc Bohl, "n'oublions pas que le N d'ICN veut dire Nancy"...