La colère des pépiniéristes corses

Depuis ce matin 6 heures, des pépiniéristes et paysagistes insulaires bloquent l’accès au port de Bastia. Ils protestent contre un arrêté préfectoral pris pour limiter les importations de végétaux potentiellement porteurs de la bactérie Xylella Fastidiosa. Ils réclament la venue du préfet.

Entre 200 et 300 personnes bloquent les accès au port de commerce de Bastia depuis ce jeudi matin 6 heures. Pépiniéristes, paysagistes et sympathisants protestent contre l’arrêté préfectoral interdisant l'entrée en Corse de certaines espèces susceptibles d'être porteuses de la Xylella Fastidiosa, cette bactérie qui tue les oliviers découverte en juillet 2015 à Propriano. Depuis 6 heures donc, camions et voitures bloquent les entrées et sorties du port, un olivier a même été placé au niveau du rond-point, en travers de la route pour gêner la circulation.

Blocage du port de Bastia par les pépiniéristes ce jeudi matin sur le port de Bastia © Radio France - Maxime Becmeur

Ces professionnels veulent faire entendre leur inquiétude et malgré de multiples réunions avec les services de l’État chargés de la régulation et du contrôle des végétaux et sollicitations écrites, ils demandent toujours à être reçus par les autorités préfectorales. Ils demandent un assouplissement de l'arrêté en question. A cause de ces restrictions, il devient de plus en plus difficile de travailler, disent les pépiniéristes. Quelques chefs d'entreprise ont même annoncé qu'ils procéderaient à des licenciements économiques, la commande publique notamment ayant fortement chuté. Ce jeudi matin sur place et en direct sur RCFM, Marie Filippini, la présidente du collectif des pépiniéristes.

« Cela fait deux ans qu’on n’est pas entendus, ça ne peut plus continuer comme ça… L’arrêté en lui-même on est prêts à continuer à travailler sur ses bases, puisqu’en tant que professionnels on a une traçabilité des végétaux, et c’est ce que nous demande l’arrêté. Maintenant plus ça va et moins il y a de plantes qui peuvent rentrer, contrôlées ou pas… On nous bloque, nous les professionnels, alors que les supermarchés peuvent continuer à rentrer des plantes. Les dérogations sont les trois quarts du temps refusées. On est les seuls à pouvoir travailler sur le végétal, et on est les seuls qu’on empêche de travailler. On ne bougera pas tant que le préfet de région ne nous recevra pas. C’est la mort des pépinières, on est tous en train de couler, on a été rejoints par les producteurs d’agrumes et de plantes certifiées de Corse, eux aussi ne peuvent plus travailler. Il y a les pépiniéristes, les paysagistes, les travailleurs du vert, maintenant ça suffit ! »

La circulation perturbée ce jeudi matin au rond-point de Toga à Bastia © Radio France - Maxime Becmeur

Des professionnels en colère qui n’excluent pas de camper sur le port…plusieurs jours.