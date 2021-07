La colère des professionnels de la restauration azuréens face au Pass-Sanitaire

Dans la course contre l'épidémie voilà cette fois le Passe partout ! Le président l'a annoncé lundi soir dernier, le pass-sanitaire sera obligatoire à partir de début août pour se rendre au cinéma, à un concert, dans les restaurants, les centres commerciaux mais aussi les avions ou les trains. Une mesure qui fait grincer des dents les professionnels azuréens en pleine saison.

Le gérant du Café de France à Nice est vent debout. Il ne s'imagine pas devoir contrôler ses clients pour un simple café. Dès le mois d'aout il devra pourtant en principe leur demander leur pass-sanitaire. "On va devoir embaucher quelqu'un qui s'occupera que de ça" dit encore le patron niçois.

"Y'a pas une entrée réelle dans un café terrasse, les gens viennent s'asseyent et une fois qu'on arrivera on devra leur demander leur QR Code et leur dire vous n'avez pas ? et les virer ?