Le Crédit agricole va regrouper ses deux agences de Saint-André-de-Sangonis et de Gignac en une seule agence qui sera située dans la zone commerciale de Cosmo à Gignac. Le maire de Saint-André est furieux.

Saint-André-de-Sangonis, France

Alors qu'en France, les centre-villes se désertifient petit à petit, chaque départ de commerce est mal vécu comme par les élus locaux. Le Crédit agricole a décidé de regrouper ses deux agences de Saint-André et de Gignac en une seule agence. Elle sera installée sur la nouvelle zone commerciale de Cosmo, à Gignac. Il n'y aura donc plus d'agence Crédit agricole à Saint-André, juste un distributeur automatique, et cela désole le maire de la commune.

Ça ne va pas changer grand chose pour les habitants, puisqu'ils pourront toujours retirer de l'argent facilement au quotidien. Mais ça risque de compliquer la vie des commerçants, qui déposent régulièrement leurs recettes à l'agence. Plusieurs d'entre eux réfléchissent d'ailleurs à changer de banque si l'agence du Crédit agricole s'en va. Il reste en effet une autre agence bancaire à Saint-André.

Le maire, lui, a déjà pris sa décision. Si l'agence ferme, il rapatriera ses comptes personnels vers une autre établissement. Une banque de proximité est selon lui indispensable à la vie économique du village. Il espère donc que le Crédit agricole accepte de revenir sur sa décision et laisse l'agence ouverte encore quelques années.