La colère gronde chez les pêcheurs inquiets pour l'avenir de la profession

Ils ont fait le tour des criées ce mardi 27 mars 2023 au matin, de Cherbourg à Grandcamp-Maisy: 150 marins pêcheurs de Normandie se sont retrouvés à la salle des fêtes de Port-en-Bessin pour débattre de leurs inquiétudes

En ligne de mire l'Europe et le comité régional des pêches

Les professionnels de la pêche se plaignent de plus en plus des règles et contraintes européennes:" Si on respecte les zones de pêche et les quotas on est mort" lance à l'assemblée un pêcheur, approuvé par ses collègues. Il y a aussi ce qu'ils estiment être l'inaction de leurs représentants, les cadres de leur comité régional, qui "n'est plus leur porte parole" dénoncent d'autres mécontents, sans oublier le projet d'éoliennes en mer dont une majorité ne veut pas.

Des pêcheurs qui ont décidé de ne pas aller en mer et de bloquer le port du Havre

Très en colère et dans une ambiance électrique, les pêcheurs normands rassemblés à Port-en-Bessin ont décidé de ne pas aller pêcher ce mardi et de bloquer le port du Havre mercredi. Il pourrait donc être difficile pour les normands de trouver du poisson frais sur les étals.

Un mouvement qui touche tout à la fois les pêcheurs normands et bretons, très remontés, sauf peut être contre la réforme des retraites, assez rare dans le contexte, pour le signaler.