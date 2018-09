Tours, France

Ce lundi, une manifestation est organisée à Châtellerault pour s'opposer à la création d'un village de marques à Sorigny. L'association "les Vitrines de Tours" a lancé un appel aux 1.500 commerçants adhérents à la rejoindre. Même si peu pourront être présents , tous veulent enterrer le projet.

Car ce village de marques représente un véritable cauchemar pour Julie : "Reconstituer un village tourangeau en carton pâte ? On va se retrouver avec un Disneyland de la fringue ! On s'américanise sur tout, mais on est Gaulois nous, pas des ricains !", tempête cette gérante de deux commerces dans le centre-ville.

Selon elle, ce projet tue les efforts fournis pour re-dynamiser le centre ville de Tours : "Je trouve qu'on anéantit tout ce qu'on a fait dans le centre-ville depuis des années, d'ailleurs on a été élu ville commerçante la plus dynamique de France, c'est n'importe quoi d'installer un énième centre au milieu de nulle-part !".

Vers une mobilisation régionale contre une concurrence déloyale ?

Valérie tient une boutique rue de la Scellerie, elle dénonce une concurrence déloyale : "On va se retrouver avec des boutiques qui vendent à un tiers du prix, nous commerçants indépendants on peut pas faire ça !".

Pour Valérie Naudin, co-présidente de l'association ce sont tous les commerçants indépendants de la région qui sont menacés. A ce titre, une manifestation régionale de grande ampleur pourrait être organisée à Tours.