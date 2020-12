La collecte de la banque alimentaire a cartonné en Drôme-Ardèche

Lors du lancement, ce 27 novembre, le président de la Banque alimentaire en Drôme-Ardèche espérait atteindre péniblement 70 tonnes de nourritures collectées. Malgré des bénévoles et des magasins en baisse, le bilan est exceptionnel : plus de 160 tonnes. "Si tout le monde avait participé, on aurait battu des records !", réagit Jean-Pierre Serafini, le président.

C'est sensationnel ! Merci à tous les donateurs - Jean-Pierre Serafini

Les aides tombent dans tous les sens pour la Banque alimentaire : près de 140.000 euros de subventions de l'État, une augmentation de 10% des subventions par la mairie de Valence et un bilan quasi record. Jean-Pierre Serafini : "Grâce à ça, on va pouvoir nourrir tous les gens qui ont faim au moins jusqu'au printemps".

La Drôme-Ardèche se détache. Au niveau national, les dons ont baissé : 6 millions de repas en moins par rapport à l'année dernière. "Mais vous voyez, le Français est râleur mais le Français est généreux", répond le président local, ragaillardi. Et il y a de quoi : malgré une quinzaine de magasins partenaires en moins à cause du contexte sanitaire dont sept dans le secteur d'Annonay, le bilan des dons atteint voire dépasse les années normales.

De nouvelles collectes prévues

De là à rouler sur l'or ? Pas vraiment puisque l'association a 10% de bénéficiaires en plus depuis le mois de septembre. "Environ 5 tonnes en plus par semaine", précise Jean-Pierre Serafini. L'argent récolté est d'ailleurs quasiment tout dépensé. Ce bilan très positif est donc un don du ciel.

Le président en Drôme-Ardèche compte maintenant sur la récolte reportée à début 2021 dans les secteurs d'Annonay, Chabeuil ou encore Die. Il espère surtout que la situation n'empirera pas même s'il craint une nouvelle augmentation des bénéficiaires dans les prochains mois.