La collecte de la Banque alimentaire a démarré en Côte-d'Or

Côte-d'Or, France

C'est parti. La collecte annuelle de la Banque alimentaire a commencé ce vendredi. L'opération dure jusqu'à dimanche. Des bénévoles sont mobilisés dans des milliers de grandes surfaces.

Les 1 500 bénévoles de la banque alimentaire en Côte-d'Or ont besoin de conserves, de plats cuisinés, de viande, mais aussi des produits pour bébé, des petits pots et des couches. Des produits qui sont ensuite distribués aux partenaires, comme les Restos du cœur ou le Secours populaire.

En Côte-d'Or, il y a 85 points de collecte, comme le Leclerc de Dijon. Et de nombreux clients ont conscience que donner est important. Toutes les 2 minutes à peu près, un client se rend au stand de l'association. Certains donnent un article, d'autres en donnent une dizaine.

Quand on a soi-même de quoi manger, c'est normal de partager avec les autres qui n'en ont pas les moyens

Mustapha donne chaque année : "On donne par humanité. On est dans un monde où l'égoïsme règne, et mais il faut continuer à faire preuve d'humanité.", témoigne-t-il.

S'arrêter au stand de la Banque alimentaire est aussi un réflexe pour Bernadette : "Quand on a soi même de quoi manger, il est normal de partager avec les autres, qui n'en ont pas les moyens."

Ça fait depuis 1984 que l'association existe. Et il faut absolument continuer à donner selon Gérard Bouchot, le Président de la Banque alimentaire de Bourgogne : "La pauvreté continue d'exister, et même tout près de chez nous. Donc je crois que c'est un geste minimum qu'on peut tous faire."

L'an dernier en Côte-d'Or, la Banque alimentaire a collecté 92 tonnes de denrées alimentaires.