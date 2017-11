La collecte des banques alimentaires, c'est ce week-end

Le réseau des banques alimentaires organise vendredi et samedi sa collecte nationale annuelle de denrées, "un grand rendez-vous solidaire" pour tenter de recueillir en deux jours l'équivalent de 24 millions de repas.

Plus de 130.000 bénévoles en France, reconnaissables à leurs gilets oranges, seront mobilisés vendredi et samedi dans 9.000 points de collecte, dont 8.000 magasins, pour la collecte annuelle des banques alimentaires. Ils ont pour mission de collecter "en priorité des plats cuisinés, des conserves de fruits, de légumes ou de poisson, des soupes, des féculents et légumes secs, de l'huile et du sucre", souligne la Fédération française des banques alimentaires dans un communiqué.

24 millions de repas en deux jours

"À une époque où près de neuf millions de Français vivent sous le seuil de la pauvreté, ces deux jours nous permettent de collecter chaque année l'équivalent d'environ 24 millions de repas grâce à la générosité de tous", rappelle son président Jacques Bailet sur le site internet de la Fédération. Cette opération "fait toute la différence car les 12.000 tonnes collectées nous permettent d'assurer notre 'fonds' de stock au coeur de nos entrepôts en épicerie sèche, en complément de tous les produits frais que nous collectons chaque jour lors de nos ramasses quotidiennes et des dons de produits que nous recevons de nos partenaires industriels, producteurs, distributeurs et de l'Union européenne. Sans ces 12.000 tonnes, il nous manquerait plus de 12% de nos approvisionnements", poursuit-il.

Premier réseau d'aide alimentaire en France, les 79 banques alimentaires présentes en métropole, à La Réunion et aux Antilles ont distribué 106.000 tonnes de denrées en 2016, soit l'équivalent de 212 millions de repas, à deux millions de personnes en situation de précarité grâce à ses 5.400 associations et centres communaux d'action sociale (CCAS) partenaires.