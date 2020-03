La collecte des restos du coeur d'Indre-et-Loire en baisse de 8%

Soulagement aux restos du coeur d'Indre-et-Loire : malgré la peur du Covid-19, la collecte organisée le week-end dernier dans 130 magasins de Touraine a donné un résultat plus que satisfaisant.

La collecte des restos du coeur aura finalement bien résisté au Coronavirus. Les bénévoles de l'association étaient présents dans 130 superettes, supermarchés et hypermarchés d'Indre-et-Loire, le week-end dernier, et malgré les inquiétudes liées au Covid-19, la collecte a donné un résultat très satisfaisant.

135 tonnes de denrées ont été collectées. C'est 8% de moins que l'an dernier

Avec 135 tonnes de denrées récupérées, la collecte n'a rapporté que 8% de moins que l'an dernier. Et cette baisse s'explique facilement, selon Michel Flamé, le président des restos du coeur d'Indre-et-Loire : "On a constaté une augmentation des dons dans les petites surfaces et les supermarchés, mais une baisse dans les hypermarchés où il y avait moins de clients qu'en temps normal, puisque les gens se tournent davantage vers les Drive, ou nous n'étions pas présents".

La baisse du poids de dons collectés s'explique par une autre raison : "Nous avions demandé des dons de produits d'hygiène et les gens nous ont écoutés : nous avons récupéré énormément de brosses à dents, dentifrices, protections périodiques et ainsi de suite et ça pèse moins lourd que des boites de conserve".

"On pensait faire 120 tonnes, on est à 135. C'est très satisfaisant et ça va nous servir tout l'été pour distribuer des produits". Michel Flamé

Les restos ont maintenant besoin de bénévoles, pendant trois semaines, pour ranger les denrées récupérées lors de la collecte. Si vous voulez les aider, cliquez ici