La Collecte Nationale 2019 des Restos du Coeur se déroule ce week-end

La Grande Collecte des Restos du Cœur

Cette opération, permet d’assurer une continuité de l’aide alimentaire toute l’année. L' an dernier, lors de la 33e campagne, la générosité des donateurs et l’énergie des 77 000 bénévoles mobilisés ont permis de collecter 7 877 tonnes, soit plus de 7,8 millions de repas.

À partir d'aujourd'hui, les Restos du Cœur ont espoir de récolter davantage de produits.

Rendez-vous cette année dans plus de 7000 magasins et grandes surfaces, les bénévoles sont tous mobilisés ce week-end pour collecter des produits alimentaires et d’hygiène.



Le concert des Enfoirés ce vendredi soir sur France Bleu

N'oubliez pas que dès demain, samedi 9 mars, vous pourrez acheter l'album "2019 le monde des Enfoirés", chaque CD ou DVD vendu, permet de financer 17 repas pour les Restos du Cœur.

Rendez-vous également ce vendredi soir sur TF1 et France Bleu à 21h, pour la diffusion du concert des Enfoirés depuis l'Arkéa Arena de Bordeaux.