La collecte nationale des Restos du cœur se lance ce vendredi dans le Loiret

Tout est presque prêt pour le lancement de la traditionnelle collecte nationale des Restos du cœur dans le Loiret. Elle démarre ce vendredi dans toute la France et dans près de 70 supermarchés et hypermarchés loirétains. Les bénévoles récoltent les denrées alimentaires et produits d'hygiène pour ensuite les distribuer aux bénéficiaires tout au long de l'année. On est donc dans la dernière ligne droite ce jeudi pour que tout soit prêt pour la collecte du vendredi matin.

Dernière ligne droite avant la collecte

"Quand vous irez faire vos courses, vous achèterez un peu plus au profit des Restos du cœur, comme les conserves de légumes, de poissons, à donner des couches de taille 3 ou 4, du lait maternisé, des produits d'hygiène féminine, voilà quelques exemples de choses qui nous sont très utiles et auquel quelque fois les gens ne pense pas", détaille Sophie Spilliaert, la présidente des Restos du cœur du Loiret.

Sophie Spilliaert, la présidente des Restos du cœur du Loiret. © Radio France - Alexandre Frémont

Mais avant cette collecte, il faut tout préparer pour qu'elle se déroule le mieux possible. "Il nous reste encore à installer tout l'affichage, de manière à ce que le public voit bien les flyers, mettre en place toutes les caisses qui vont nous permettre de récupérer cette collecte dans les magasins, ce qu'on va faire dès les premières heures ce vendredi matin", explique Didier Ravel, responsable du centre de Dolet à Saint-Jean-le-Blanc, venu au centre départemental des Restos ce jeudi pour les derniers réglages. Il a aussi fallu s'occuper des plannings pour le roulement des bénévoles ce week-end, qui seront trois à chaque entrée de magasins.

Les denrées collectées seront ensuite acheminées vers le centre de Saint-Jean-le-Blanc ou vers l'entrepôt d'Ingré si le centre n'a pas assez de place. Selon lui, le Covid ne change pas énormément de choses dans l'organisation des collectes : "on est aidé par les équipes des Restos départementales qui nous donnent des masques FFP2, on a des produits désinfectants et les précautions sanitaires de distanciation seront mis en place", détaille Didier Ravel.

Dans les bureaux, on s'active, mais également dans l'entrepôt d'Ingré. Yves, bénévole depuis 2016, trie ses caisses pour les acheminer vers le supermarché de Baule, près de Beaugency, tout le week-end. "C'est de l'anticipation", sourit-il, "ça fait déjà trois mois qu'on travaille sur la préparation de la collecte, entre les contacts bénévoles, contact magasin et toute l'organisation".

Yves est bénévole aux Restos depuis 2016. © Radio France - Alexandre Frémont

Les cartons de collecte sont prêts à être acheminés vers les supermarchés et hypermarchés du Loiret. © Radio France - Alexandre Frémont

Les cartons de collecte sont prêts à être acheminés vers les supermarchés et hypermarchés du Loiret. © Radio France - Alexandre Frémont

La difficulté de la fermeture des magasins à 18h

Avec le Covid et le couvre-feu, les magasins doivent fermer à 18h, ce qui n'aide pas vraiment pour la collecte cette année. "C'est une difficulté parce qu'il peut y avoir des clients qui venaient en fin de journée, qui ne viennent plus, qui vont choisir de faire les courses en semaine et nous on ne sera plus là", affirme Sophie Spilliaert, "mais c'est un challenge et de toute façon, nous nous adaptons aux conditions actuelles".

L'an dernier, la collecte avait permis de récolter 97 tonnes de denrées alimentaires dans les magasins partenaires de la région. La présidente des Restos du cœur du Loiret espère récolter encore plus cette année, "on compte vraiment sur la générosité du public et effectivement il faut dépasser les 97 tonnes de l'année dernière parce qu'on en a le plus grand besoin. C'est la condition pour que nous puissions accueillir dans de bonnes conditions les personnes qui ne viennent pas encore aux Restos du cœur et qui malheureusement vont être obligés d'y venir dans les mois qui viennent", ajoute Sophie Spilliaert.

Vous avez donc jusqu'à ce dimanche pour donner et pour aider les bénéficiaires qui sont un peu plus nombreux cette année avec la crise sanitaire.

La liste des supermarchés et hypermarchés concernés du Loiret :