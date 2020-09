La Coloc, le premier coworking dédié aux entrepreneurs, ouvre à Avignon Technopole

La Coloc, c'est le nom donné au premier coworking dédié aux entrepreneurs sur le site d'Avignon Technopole. Ce nouvel espace collaboratif va accueillir huit porteurs de projets. Porté par Créativa, la pépinière d'entreprises du Grande Avignon, l'objectif est de proposer à ces freelance un endroit pour travailler avec les autres et se sentir moins seul.

Un espace partagé accessible 24h/ 24 et 7 jours sur 7

Lorsqu'on pénètre dans cette coloc, on s'y sent tout de suite bien. Cet espace de coworking a été aménagé dans un esprit "comme à la maison", en mode éco-responsable. "Notre mobilier est en carton recyclé, une grande table avec plusieurs postes de travail, notre phone box aussi", explique Laurence Dentaut, directrice de Créativa. "Il y aussi un espace détente avec de grands poufs en toile de montgolfière".

Cet espace de coworking est accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Créativa a voulu cibler les travailleurs indépendants, les locaux ne pouvant pas accueillir des entreprises avec plusieurs salariés. La formule proposée, c'est un abonnement sur un an à 260 euros par mois. L'hébergement bien sûr et tout un tas de services comme l'accompagnement, la location de salle pour faire des réunions, et la fibre.

"Pour moi c'est une opportunité de partager avec d'autres entrepreneurs, moi qui suis seule en permanence" - Solène, jeune entrepreneuse

Solène a monté une petite agence de communication. Elle a hâte de rencontrer ses futurs coworkers. "Pour moi c'est une opportunité de partager avec d'autres entrepreneurs, moi qui suis seule en permanence". Qui dit coworking, dit partage. Forcément en open space, il a fallu mettre en place des aménagements pour allier convivialité et crise sanitaire. "Nous avons installé des hygiaphones sur la grande table centrale. Les espaces de travail sont suffisamment grands et nous mettons à disposition du gel hydroalcoolique", explique Julie Michel de Créativa.

Si comme Solène vous êtes entrepreneurs, une visite guidée de la Coloc est organisée jeudi de 8h30 à 13h. Il reste encore des places dans ce nouvel espace de coworking situé à Avignon Technopole, 546 rue Baruch de Spinoza, dans le bâtiment Pierre Thomas.