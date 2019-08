La colocation, meilleur moyen d'avoir un logement étudiant à Perpignan

Perpignan, France

Trouver où se loger pour faire ses études, c'est un casse-tête pour beaucoup d'étudiants... Pas forcément à Perpignan ! Il y a toujours de nombreux logements vacants sur le marché, notamment des grands appartements ou des maisons. Se mettre en colocation est donc une solution de plus en plus privilégiée ici.

Une offre de T3 supérieure à la demande

En moyenne, un logement étudiant coûte 383 euros par mois à Perpignan selon une étude du syndicat Unef : une somme en légère hausse depuis l'an dernier, mais la ville reste parmi les plus abordables. "Les T3 sont les logements les plus représentés sur le marché de Perpignan, il y en a beaucoup vacants", explique Marine Claret, qui gère les locations pour Aris Immobilier. Ces logements se louent donc autour de 550 euros, à partager entre deux colocataires.

Les étudiants trouveront leur bonheur, on a beaucoup d'offres !

Le nombre de grands appartements disponibles est suffisant pour absorber la demande supplémentaire : "depuis cette année, on a beaucoup plus de demandes de colocation, y compris de jeunes qui arrivent à plusieurs et cherchent un logement à partager". Le quartier du Moulin à Vent et le centre-ville sont particulièrement recherchés, en raison de leurs emplacements et des loyers raisonnables. "Les étudiants ne trouvent pas toujours dans le quartier souhaité, relativise Thierry Menut, directeur d'une agence Century 21 à Perpignan. Ils sont obligés de se replier parfois sur le côté littoral".

Des studios loués aux touristes

Si les colocations sont faciles à trouver, emménager dans un studio s'avère bien plus compliqué. "On a une pénurie de petites surfaces type studios ou T1, explique Thierry Menut. On rencontre une difficulté grandissante car _les loueurs s'orientent vers les plateformes type Airbnb_, plus avantageuses pour eux puisqu'ils louent à la nuit".

Les petites surfaces sont de plus en plus rares, c'est flagrant.

Autre difficulté : certaines locations ne se font aux étudiants que de septembre à juin, pour rentabiliser l'été avec les touristes. Baptiste, en colocation depuis deux ans, a fait le tri au moment de trouver un logement. "J'ai contacté plusieurs propriétaires comme ça, en leur précisant que je cherchais un logement pour l'année complète, explique-t-il. Ils imaginent que le marché est tendu et qu'on ne va pas refuser, mais il y avait suffisamment d'autres offres".